El dólar para la venta al público subió un centavo y cerró este jueves a $60,30 promedio, contenido por las ventas del Banco Central, en tanto en el segmento mayorista la divisa también avanzó un centavo hasta $57,98.



En cuanto a la tasa de política monetaria, el BCRA convalidó una baja de 149 puntos básicos respecto del cierre de ayer al finalizar a 69,486%.



El total adjudicado fue de $244.576 millones sobre vencimientos por $230.194 millones y a partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $14.382 millones.



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, comentó que se mantuvo sin variantes la presencia oficial en el mercado "cristalizando los precios en un nivel muy próximo al de ayer".



Además, señaló que "la divisa norteamericana presentó una fluctuación muy acotada, operando durante casi todo el desarrollo de la rueda en torno a los precios fijados por la regulación oficial".



En la misma línea, Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, indicó que todo el sistema del mercado de cambios donde se opera el dólar mayorista "sigue en la misma tónica que vimos estos cuatro últimos días, con el BCRA vendiendo la divisa poniendo el techo al precio vendedor como máximo en $58.00 y con partidas de 20 millones".



El volumen negociado en el segmento de contado fue de US$ 320 millones y no se registraron operaciones en el segmento de futuros MAE.



En el mercado de futuros Rofex se operaron US$ 166 millones, tres veces más que el volumen de ayer.



Los plazos más cortos concentraron casi 50% de los negocios. Los meses de octubre y noviembre se operaron a $60,31 y $64,50, con una tasa del 69,85% y 80,48%.