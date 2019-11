Cristian Marcelo Poldi fue visto por última vez el domingo a la noche en la zona de Boca Cerrada, en Punta Lara. La familia del hombre de 42 años está desesperada: desde hace más de 72 horas que lo buscan y todavía no hubo ninguna certera sobre su paradero. Al momento de su desaparición vestía unas chancletas blancas, un pantalón de color gris y una remera negra.

Poldi es propetario de un Peugeot 308 de color azul patente FRE 004 que tampoco pudo ser encontrado, por lo que se manejan dos hipótesis: que el hombre se haya ido por motus propio o que haya sido víctima de la inseguridad y no pudo volver o se encuentre perdido en alguna zona de la provincia de Buenos Aires.

“No tiene celular ni nada. No lo vimos más. Tampoco sabemos qué hacia en ese lugar. Es realmente desesperante no poder encontrarlo”, aseguró Marina, la prima de Cristian, a la radio La Red 92. Los familiares aseguran que no tienen ningún indicio de donde podría haber ido y dudan que se haya ido por sus propios medios.

Cristian es empleado de comercio, está casado y tiene dos hijos. Su familia radicó una denuncia por “averiguación de paradero” en la subcomisaría La Unión. De esta forma, invitan a todos quienes puedan haberlo visto que se comuniquen al teléfono (0221) 15 534-3698 para poder brindar información.