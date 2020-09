Dos vecinos del valle de Punilla murieron como consecuencia de quemaduras y asfixia al participar, de manera voluntaria, en el combate de los incendios forestales, en tanto esta tarde continuaba activo el único foco de incendio que queda en las serranías de la localidad de La Cumbre, según la información oficial brindada por de Casa de Gobierno.



Como consecuencia de los distintos frentes de fuego que se vienen registrando, desde hace seis días, en localidades de los departamentos de Punilla, Colón y Santa María, un hombre propietario de un reconocido local gastronómico murió el jueves por asfixia, por inhalación de monóxido de carbono, mientras colaboraba en el combate del fuego que rodeaba a la ciudad de Villa Carlos Paz.



Esta tarde también falleció otro hombre como consecuencia de las serias quemaduras que cubrió el 95% de su cuerpo, luego de participar voluntariamente para ayudar a sofocar el fuego que se había extendido en las montañas de Río Pinto, cercano a la localidad de La Cumbre.

El pronóstico de l Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia alerta por tormentas fuertes para la zona sur de la provincia de Córdoba en las próximas horas, precipitaciones que alcanzarían también en todas zonas que fueron arrasadas por el fuego.



En las últimas horas de esta tarde se mantenía activo un foco de incendio en la zona de Pampa de Olaen, entre La Cumbre y La Falda, en donde cinco aviones apoyan desde el aire a los bomberos que se desplazan sobre el terreno.



El secretario de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, Claudio Vignetta, en declaraciones que publica el sitio web oficial de Casa de Gobierno, destaca que “ el panorama es muy alentador” en relación al estado de los incendios de la zona de Villa Carlos Paz y del que hace días pasó por Bosque Alegre, en dirección a Alta Gracia y San Clemente, que en ambos casos “ están contenidos, aunque tienen puntos calientes con perímetros inestables”.

También pidió a aquellos pobladores que deciden desafiar las llamas que confíen esta tarea en los bomberos, ya que el fuego no debe ser extinguido por personas que no están capacitadas y equipadas para enfrentarlo.



El ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, recorrió en los sitios afectados sectores siniestrados en la zona norte de Punilla para llevarle “palabras de respaldo, de aliento a todo el personal que está trabajando intensamente en la lucha contra el fuego”, resaltó.



“La mayoría de los incendios están contenidos y en proceso de estar controlados”, añadió Mosquera.



En ese sentido dijo que se mantiene la expectativa de que “nos acompañe la naturaleza y que pueda haber algunas precipitaciones en la provincia, pero de no ser así Córdoba cuenta con un sistema bomberil muy afianzado y robusto, con un recurso humano altamente capacitado y los recursos tecnológicos y logísticos apropiados para darle combate al fuego”.