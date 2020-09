Por Ana Breccia

El fuego no da tregua a los bomberos voluntarios que durante meses están luchando contra varios focos de incendio en la provincia de Córdoba, así poniendo en peligro sus propias vidas. En la ciudad de Laboulaye, Lorenzo de tan solo 5 años, reconoció a sus héroes con un gran gesto, luego de que apagaran las llamas en unos pastizales frente a su casa.

"Me pidió la plata de los ahorros, corrió a la panadería, compró los criollitos y me dijo 'hay que agradecerles que lo apagaron y nos cuidaron un montón'", contó en diálogo con cronica.com.ar, Jessica, su mamá.

Jessica explota de orgullo por la actitud de su hijo que, al ver las llamas en el terreno aledaño a su hogar, no dudo en decirle: 'Mamá, llamá a los bomberos'. Así fue como la autobomba arribó al lugar e inmediatamente controló el incendio.

"Él estaba expectante porque nunca los había visto trabajar de cerca, solo por fotos. Ahí fue cuando, desesperado, corrió a comprar a la panadería para agradecerles lo que hicieron por nosotros", comentó y agregó que "hace unos días se le salió su primer diente y estaba ahorrando para poder comprarse su tablet o celular".

Si bien la mamá se emociona cuando habla acerca del accionar de "Lolo", no le sorprende, ya que se trata de un niño realmente solidario con todos: "Continuamente quiere ayudar. Por ejemplo, cuando la ropa ya no le entra, quiere que se la regale a alguien 'que no tenga', lo mismo sucede con los juguetes que ya no usa más", indicó. Y en el jardín, "siempre lleva de más para compartir".