El presidente Alberto Fernández adelantó que el Gobierno nacional resolverá que la cuarentena de 14 días a la que deben someterse los argentinos que vuelvan al país del exterior será obligatoria y advirtió que "si no se cumple, se estaría incurriendo en un delito".



"La persona que cumple esa cuarentena de 14 días después de viajar, tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa. No será voluntario como es hasta ahora, sino que tendrá consecuencias y, si no lo cumple, estaría incurriendo en un delito", dijo el Presidente en declaraciones a la radio FM Delta.



