Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades actualizaron su listado oficial de síntomas del coronavirus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad Covid-19, y ha añadido tres nuevos. En este caso, se trata de la congestión o secreción nasal, náuseas y diarrea.

Si bien en los últimos meses corrieron rumores sobre que la sintomatología es compatible con esta patología, el organismo no actualiza desde finales de abril el listado correspondiente.

.

Por este motivo, la disfagia orofaríngea, de la que se habló durante los últimos días, tampoco se encuentra en la lista.

La CDC, hasta que no comprueba con numerosos estudios e investigaciones que la sintomatología correspondiente forma parte de la enfermedad Covid-19 ( Orthocoronavirinae), no actualiza el listado oficial para no confundir a los médicos o expertos en la materia.

El listado completo de síntomas de coronavirus:

-Dolor de cabeza.

-Pérdida del sabor o el olfato.

-Dolor de garganta.

-Congestión o secreción nasal.

-Náusas o vómitos.

-Diarrea.

.

-Fiebre.

-Resfriado.

-Tos seca.

-Falta de aliento o dificultad para respirar (disnea).

-Fatiga.

-Dolores musculares o corporales.

En tanto, los de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han informado que estiman que la cantidad de infectados en ese país es diez veces superior a la cantidad de casos confirmados, basados en las pruebas de detección de anticuerpos que fueron realizando.