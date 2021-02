En pleno debate acerca de si es posible el contagio de coronavirus por tocar una superficie, especialistas como el biólogo Emanuel Goldman, profesor de la Universidad de Rutgers (ubicada en New Jersey, Estados Unidos) o la viróloga argentina Sandra Cordo explicaron que existe "poca evidencia" de esta vía de transmisión, por lo que los "esfuerzos" deberían estar puestos en el uso correcto de barbijos y la ventilación. De todos modos, no desalentaron la limpieza y la higiene de manos.



"Poco o nada. Sólo dos o tres posibles casos en la literatura científica, pero ni siquiera estos están probados", respondió a Télam Goldman, profesor de microbiología de la Facultad de Medicina de Rutgers al ser consultado sobre la evidencia del contagio del coronavirus por fómites o transmisión por una "superficie infectada".



Ya en julio de 2020, Goldman escribió un artículo en la revista científica británica The Lancet en el que alertaba que "se ha asumido un riesgo clínicamente significativo de transmisión del SARS-CoV-2 por fómites (superficies u objetos inanimados) sobre la base de estudios que tienen poca semejanza con escenarios de la vida real".

En esta nota, realizaba una revisión de los estudios que habían arrojado que, lo que para el especialista, era producto de dos factores: un inóculo de virus muy elevado y condiciones especiales de laboratorio para su conservación., indicaba."Encontrar el ARN del virus suele equivaler a encontrar el cadáver del virus. Es lo que deja el virus después de 'morir'. Lo único que significa es que el virus estuvo allí una vez, pero ya no está 'vivo' (con capacidad de infectar). Este es un virus frágil que muere rápidamente en el medio ambiente y cuando se seca. La luz solar lo mata casi de inmediato. Prácticamente todas las pruebas para virus vivos (con capacidad infectiva) cuando se encontró ARN viral han sido negativas", explicó Goldman a Télam.En este aspecto, Cordo, viróloga e investigadora del Conicet, sostuvo que "existe numerosa evidencia de la presencia (y persistencia por muchas horas) de genoma viral en superficies de diversa índole (como cartón y aluminio) en situaciones experimentales (condiciones simuladas en laboratorios), pero".

No obstante, Cordo - quien trabaja en el laboratorio de Virología (IQUIBICEN-Conicet) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA)-pero tampoco podemos saber con certeza cuántos de los contagios en la vida real se deben a esta vía de transmisión".En relación a qué significa encontrar ARN del virus, la investigadora explicó que "significa que hay genoma del virus, esto representa una chance de que haya virus infectivo, pero también puede suceder que no; se ha descrito en la literatura científica muchas superficies con ARN viral y nada de virus infectivo".Por su parte, Goldman describió a Télam que(dentro de una o dos horas después de la contaminación), y, sin haberse lavado las manos; pero incluso este escenario es hipotético".Ante la misma pregunta, Cordo fue más cautelosa en su respuesta: "La posibilidad de contagio por vía de la superficies se da cuando en ésta se encuentra depositado virus infeccioso y la persona se lleva la mano a la cara, nariz u ojos; hay estudios de esto en laboratorio pero".

Además, la especialista, que es miembro de la Sociedad Argentina de Virología (SAV), recordó que " hay un dato sobre la transmisión de SARS-CoV-2 que aún no se ha establecido y es la dosis infectiva;".Esta semana, una editorial en la revista Nature también puso el foco en este debate bajo el título "El coronavirus está en el aire: hay demasiado enfoque en las superficies".La prestigiosa revista científica señaló: "El coronavirus SARS-CoV-2 se transmite predominantemente a través del aire, por personas que hablan y exhalan gotas grandes y pequeñas partículas llamadas aerosoles. El contagio del virus de las superficies, aunque plausible, parece ser poco común" y cuestionó que la OMS no sea más clara en sus recomendaciones acerca de dónde poner el foco.

En el artículo, los autores no cuestionan la limpieza de superficies, pero(barbijos) e investigar medidas para mejorar la ventilación".No obstante,para evitar el contagio de éste y cualquier otro virus o bacteria. "Todo lo que se tiene que hacer para prevenir esta posible vía por superficies es lavarse las manos con agua y jabón después de tocar cualquier cosa que pueda haber estado expuesta al virus", aseguró Goldman.En relación a la desinfección de los objetos, Corda sostuvo que "ya que no sabemos donde han sido guardadas y quien las ha tocado (por ejemplo ratas)".

"Es importante la idea de sumar cuidados y saber que hay otro frente que debemos atender y es el de los aerosoles. Todo parecería indicar que sí podemos relajar un poco con las cosas del supermercado o con cambiarnos la ropa cuando venimos de la calle, lo que en mayo del año pasado nos sacaba el sueño", indicó."Esa energía hoy la tenemos que poner en el uso de barbijos con buen ajuste, en mantener la distancia de dos metros y en ventilar los espacios cerrados para cuidarse de la exposición a aire potencialmente contaminado por virus", concluyó.