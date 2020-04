Por Ana Breccia

@anabreccia

El nuevo coronavirus (Covid-19) cambió definitivamente la rutina de muchos, debido a que tenemos que seguir las medidas de precaución como el aislamiento social, preventivo y obligatorio y resguardarnos en casa. En este contexto, surgen muchas preguntas: ¿puedo sacar a pasear a mi perro? ¿por cuánto tiempo? Desde el Instagram de @cronicaweb hicimos un vivo con el Doctor Romero que respondió todas las consultas de nuestros seguidores.

Para nuestas mascotas, vernos todo el día en casa puede resultarles un poco extraño y la estimulación constante puede generar cambios en sus conductas. Respecto a esto, Romero explica que en el caso de los gatos, ellos "son nocturnos, cuando vas a la facultad o al trabajo, te vas temprano y volves tarde. Durante todo ese lapso ellos no están jugando, están durmiendo. Como buen cazador crepuscular guarda sus herramientas para el momento en que su organismo está condicionado para la cacería. Hay que tratar de no buscarlos durante el día para jugar, que descansen, no incentivarlos porque sino van a tener más energía".

Muchos aprovechan sacar a sus perros a la calle para dar una vuelta durante la curentena, lo que no está para nada bien y significa un riesgo para nuestra salud y la de los demás: "No se trata de que el perro te saque a pasear a vos. Hay que sacarlos de cinco a diez minutos dos o tres veces por díal como mucho, con collar, correa y bolsa. Si al estar suelto, el perro sale corriendo a oler a otro y te vinculas con la otra persona, el distanciamiento no lo respetaste. Si vivo a mitad de cuadra voy a la esquina y vuelvo y dejo al perro que disfrute", enfatizó.

Por otro lado, "cuando olfatea árboles está como mirando vidrieras, esas imagenes sensitivas tenemos que dejárselas. Ellos no pueden contagiarnos coronavirus. Si se quieren extremar precauciones, podemos lavarle las patas con agua y jabón. No hay que usar alcohol en gel ni lavandina diluída", insistió.

En su cuenta de Instagram @drromerook responde consultas con videos en vivo.

En caso de presentarse alguna emergencia médica, "las veterinarias están habilitadas por DNU a estar abiertas, algunas son mas comerciales y abren en horario habitual, otras han restringido sus horarios y atienden con turno previo", pero el procedimiento es "llamar al vererinatrio de confianza, él va a determinar si te tenés que trasladar o no. Va a enviar un formulario que es para el veterinario y consta de todos los datos de la persona que lleva al perro, de donde viene y a donde va y en que horario fue citado. Con eso, más el Certificado Único de Tránsito donde hay que poner la opción de 'razones de fuerza mayor'", aseguró

Es importante cumplir con los tiempos del veterinario de confianza: "Uno toca timbre y si hay otra persona para una consulta, hay que tomar distancia. Es importante lavarse las manos con agua y jabón o alcohol en gel antes de la consulta".

Al consultarle acerca del lapso mínimo para bañar a un perro, el Doctor respondió que en el caso de un animal de pelo semilargo "es cada 15 días": "Si bañas a tu perro por ejemplo porque es atópico, amerita que lo bañes una vez por semana. En un perro sin patologías con pelo semilargo, una vez cada 15 días y si tiene pelo corto prácticamente podes no bañarlo, solo cepillarlo", aseguró.

Otra opción es la fécula de maíz: "La compras en cualquier almacén y lo espolvoreas, le pasás el cepillo a pelo y contrapelo y luego una franela. De esta manera limpias a tu perro y ahorrás mucho dinero. Así cuidamos el bolsillo de la gente", apuntó.