La farmacéutica Pfizer anunció que reducirán la cantidad de caunas contra el coronavirus que había pautado para el 2020: Habían afirmado que fabricarían 100 millones de dosis, pero ahora hablan de 50 millones.

La decisión de reducir el rendimiento de la empresa a la mitad se basó en complicaciones que se presentaron en la cadena de suministro de las materias primas utilizadas, según un portavoz de la compañía.

Debido al nuevo objetivo de Pfizer,antes de fin de año se podrán vacunar 25 millones de personas, ya que Cada persona debe aplicarse dos dosis de la droga.

.

"La ampliación de la cadena de suministro de materia prima tomó más tiempo del esperado" afirmó una portavoz de la compañía, aunque también influyó que los resultados del ensayo clínico de Pfizer llegaran más tarde de lo esperado, lo que explica que se produjera un número menor de dosis a finales de 2020.

La farmacéutica ya solicitó la autorización de emergencia a Estados Unidos, donde esperan la aprobación para lanzar las primeras inyecciones, que incluirán 6,4 millones de dosis.

Mientras tanto, en el Reino Unido ya está consentida la vacuna, decisión que generó cuestionamientos en otros países del mundo, por considerarla prematura.

.

“Si vas rápido y lo haces superficialmente, la gente no querrá vacunarse”, aseguró el epidemiólogo experto Anthony Fauci, máxima autoridad estadounidense en enfermedades infecciosas. “El Reino Unido no lo hizo con tanto cuidado. Se adelantaron un par de días. No creo que eso haga mucha diferencia”, añadió el epidemiólogo de la Casa Blanca.

“Nuestro proceso tarda más tiempo que en el Reino Unido, esa es la realidad. No quise insinuar ningún descuido pese a que (la declaración) salió de esa manera”, explicó Fauci, aclarando que no pone en duda las condiciones científicas y regulatorias del Reino Unido por su aprobación a la vacuna de Pfizer.