Desde este viernes, comienza a implementarse el uso de testeos rápidos a pasajeros y transeúntes de la estación de trenes de Once, Retiro y Constitución. Cabe señalar que los mismos son voluntarios y su resultado demora cerca de unos 15 minutos.

Los test en cuestión no servirán para diagnosticar el COVID-19 sino para determinar si la persona estuvo en contacto con el virus, y en ese caso, haber desarrollado anticuerpos. De manera que, de dar positivo, el test no implica que se deba desplegar procedimiento alguno.

Policía de la Ciudad realizando controles en las estaciones de trenes (Crónica/Pablo Villán).

¿Qué pasa con los casos positivos?

La persona analizada no será sometida a una prueba PCR (siglas en inglés de “Reacción en Cadena de la Polimersa”), usadas para diagnosticar la enfermedad, ni aislada de manera preventiva.

¿Significa que tengo coronavirus?

Los voluntarios que hayan dado positivo en sus test "son personas inmunizadas", según informaron desde el Ministerio de Salud. Por lo tanto no tienen riesgo de infectar a sus parientes, ni a otros individuos con quienes mantengan contacto estrecho.

¿La gente que vive en mi casa, también debe ser testeada?

Si las personas con las que estuvo contacto tuvieron la infección y no manifestaron síntomas, no son un caso de preocupación, porque no hay evidencias acerca del nivel de infectividad de los asintomáticos, aseguraron desde la cartera conducida por Ginés González García.

¿Y si los contactos estrechos presentaron síntomas?

La cartera de Salud hizo hincapié en este punto, debido a que si esos contactos estrechos tienen síntomas, la idea principal es que esos casos se canalicen a través de los canales habituales y que se les haga el estudio de PCR.

¿Qué es un estudio PCR?

La metodología PCR detecta el ácido nucleico del virus, es decir, una parte constituyente del mismo. Estas son pruebas específicas, sumamente sensibles, ya que detectan directamente al virus.