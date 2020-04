Frente a las "aglomeraciones" y largas filas que se armaron en los bancos para que jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales cobren los haberes y subsidios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), un inféctologo se refirió al tema y aseveró que "los abuelos tienen que evitar todo tipo de riesgos" en medio de la pandemia del coronavirus.

.

Teniendo en cuenta que este viernes, sábado y dómingo, las entidades financieras seguirán abiertas, cronica.com.ar consultó a Ricardo Teijeiro, infectólogo del Hospital Pirovano e integrante de la Sociedad Argentina de Infectología, sobre los recaudos que debe tomar la gente mayor en este difícil contexto.

- ¿Deben llevar su propia lapicera para firmar en caso de que deban hacerlo?

- No es necesario, siempre y cuando se pasen alcohol en gel o se laven las manos luego de tocar la lapicera que toque otra persona. Seguramente el banco les ofrezca alcohol en gel para pasarse por las manos. De todas formas, no estaría mal que se lleven su propia birome si prefieren.

- ¿De qué manera deberían mostrar el DNI? ¿Lo entregan en mano o a la distancia? ¿Si lo muestran con una bolsita es mejor?

- Si uno respeta un metro y medio de distancia es lo mismo. Si la persona lo entrega de brazo a brazo va a tener ese metro y medio necesario y no va a estar en contacto, pero todo depende de la situación. Otra alternativa puede ser que la persona lo deje en el escritorio y luego lo tome el empleado.

- ¿Es mejor que lleven barbijos puestos aunque no tengan coronavirus?

- No se justifica que lleven barbijos porque van a estar circulando por la calle. Si la persona mantiene la distancia prudencial no tendría porqué necesitarlo. No tiene que ocurrir que estén amontonados, la organización del banco o de la zona tiene que ocuparse para que esto no suceda.

- ¿Podría llegar a tener un efecto perjudicial el uso innecesario de barbijos?

- Lo que pasa con este material sanitario es que si una persona que no tiene coronavirus se contamina las manos, con el barbijo generalmente sucede que todos se tocan más la cara, ya sea para ponérselo, acomodárselo y sacárselo. Y el riesgo es que el virus entra por la nariz, los ojos y la boca.

- ¿Qué otros recaudos debe tomar la gente de tercera edad para ir al banco?

- Lo principal es que no esté en contacto con otras personas a menos de un metro y medio. Si puede otra persona hacer los trámites por ellos, que lo haga. Los abuelos deben aislarse lo máximo posible, son los que más tienen que protegerse y tienen que evitar todo tipo de riesgos.