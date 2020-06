El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, aseguró que se debe "reducir muchísimo la circulación" de personas con el objetivo de "bajar fuertemente la cantidad de contagios" de coronavirus y evitar que en un mes "colapse" el sistema sanitario.



El funcionario afirmó que la ocupación de camas de terapia intensiva en el área metropolitana asciende a un "55 o 60%" y especificó que se ocupa "un 2% por día".



"Si no hacemos nada para evitar la cantidad de contagios, en 30 días colapsa el sistema", estimó Kreplak en declaraciones a radio La Red, y expuso que, de continuar con la tendencia actual de contagios, "el 16 o el 20 de julio se nos terminarían las camas".





Kreplak evaluó que "puede ser que haya que reducir actividades no muy esenciales" y apuntó que "hay que definir el carácter de la estrategia que se va a tomar para reducir rápidamente la cantidad de contagios en el país"."Yo evitaría que haya circulación en la calle de cualquier persona que no sea de carácter esencial", remarcó el viceministro durante la entrevista, y apuntó que "hay una circulación de personas tan grande que no logramos frenarla solamente con los controles de transporte público porque hay innumerables formas de terminar evadiéndolos que aumentan la cantidad de casos y ello nos puede llevar a un peligro en el sistema de salud".Luego, opinó que existe un "acuerdo total" con el gobierno porteño en la necesidad de reducir los contagios."Estoy convencido de que las investigaciones que se están realizando en todo el mundo y en Argentina harán que en los próximos meses tengamos respuestas positivas de la ciencia para un tratamiento o una vacuna", planteó Kreplak, y añadió que es preciso "hacer un esfuerzo enorme como sociedad para reducir los contagios y seguir salvando vidas".