La directora de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud bonaerense, Teresa Varela, advirtió hoy que, "con esta velocidad de casos" de coronavirus, "en un mes colapsa el sistema de salud de la provincia" de Buenos Aires.



"Tenemos una carrera entre el aumento de casos y la campaña de vacunación", resaltó Varela, aunque remarcó que se requerirían al menos 5 semanas para completar la "vacunación de adultos mayores y que desarrollen la inmunidad adecuada".



En ese contexto, dijo que si el crecimiento de casos sigue durante las próximas 5 semanas, se "va a superar la capacidad del sistema de salud".

"Con esta velocidad de ocurrencia de casos, en un mes colapsa el sistema de salud de la Provincia, por eso estamos evaluando distintas estrategias", advirtió en diálogo con Radio El Destape.



En esa línea, comentó que "se están tomando todas las medidas que corresponden para al menos tener estructura preparada si ocurre", y aclaró que se intenta evitar "llegar al punto de colapso".



"Tiene que haber acatamiento de las restricciones que ya existen", dijo y remarcó que "las imágenes de aglomeraciones en shoppings no son convenientes en este momento".



Al ser consultada sobre la continuidad de las clases presenciales, subrayó que "si bien está previsto que se interrumpan las clases presenciales en los lugares que se necesite, una de las medidas que fue seguir con las clases presenciales en este contexto tiene que ver con que este virus no se comporta como la mayoría de los virus tradicionales que tienen gran impacto en los niños, sino que ataca a personas mayores".



Por eso, dijo que las escuelas "no son territorio propicio de contagio", aunque afirmó que "por la movilidad de las personas es un punto a tener en cuenta".

Sobre la situación de aumento de contagios, Varela indicó que "tenemos un crecimiento de casos, con una velocidad que no habíamos observado en 2020; el mayor riesgo está en los grandes aglomerados".



Explicó que "el aumento de casos lleva a una saturación" y contó que al aumento de casos se suma que "se identificaron nuevas variantes como la británica o la de Manaos, que se caracterizan con más propagación y afectan a jóvenes".



En la misma línea, agregó está "confirmado que en la provincia hay presencia de variante británica y de Manaos" y remarcó que "hay que actuar como si ya prevalecieran las variantes más peligrosas".