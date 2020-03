Referentes del Ministerio de Salud y la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) coincidieron en que "no hay evidencia científica de que los pacientes con VIH se infecten más y/o cursen enfermedades más graves por Covid-19 que la población general", pero advirtieron sobre la importancia de que "aquellos que no hayan comenzado su tratamiento, lo inicien" y los que ya estén tomando antirretrovirales, "no lo suspendan".



"A diferencia de otras patologías respiratorias para las que el VIH es un factor de riesgo, como la gripe o neumonía, no se ha demostrado que el coronavirus se dé con más frecuencia o gravedad en personas con VIH", dijo este domingo Analía Urueña del Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles.



En ese sentido, remarcó que las medidas de prevención son las mismas que debe seguir la población en general.

"La recomendación sigue siendo el distanciamiento social obligatorio y las medidas de higiene para todos; pero en especial para aquellas personas viviendo con VIH que no se encuentran aún con tratamiento antirretroviral o que tienen su inmunidad más deprimida -por debajo de los 350 CD4- y aquellas personas que además tengan más de 60 años u otras patologías crónicas como hipertensión, enfermedades cardiovasculares o enfermedades respiratorias crónicas", agregó.



En el parte de prensa diario que realiza el Ministerio de Salud, la médica infectóloga resaltó la importancia de que "todas las personas que tengan diagnóstico confirmado de VIH y no hayan comenzado su tratamiento antirretroviral, lo inicien y aquellas personas que vienen recibiendo su tratamiento lo continúen y no lo suspendan".

Sobre la dispensación de tratamiento antirretroviral, aseguró que “está garantizada y las diferentes jurisdicciones evalúan y disponen cómo será la entrega" durante la cuarentena; es decir, "si continúa por los canales habituales", "si buscan una vía alternativa" o si suministran medicación "por períodos más prolongados para evitar el contacto con el centro asistencial de salud", según las recomendaciones de el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/ Sida (ONUSIDA).



Además, recalcó que "todos deben recibir su vacunación anual antigripal " y chequear su carnet de vacunación en relación al neumococo, es decir, contra la neumonía".

"En relación a los testeos (por VIH), en cuanto la situación epidemiológica lo permita se reanudará y estimularemos el testeo de la población para VIH", agregó.



El pasado 12 de marzo la Directora Ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima, ya había afirmado que "no hay ninguna prueba científica de que las personas que viven con el VIH corran más riesgo de contraer el Covid-19" y en ese sentido se expresó también el integrante del directorio de la SADI, Martín Stryjewski.

Coronavirus: afirman que aún no hay evidencia de que las personas con VIH tengan mayor riesgo /Foto: gentileza Revista Dosis)





"En el devenir de la información vamos a ir sabiendo más sobre personas VIH infectadas con coronavirus, pero hoy no hay evidencia particular de que se infecten más que la población general y/o cursen enfermedades más graves por Covid-19", dijo el médico y jefe de Internación del CEMIC.



Ya que, el "factor de riesgo aislado más importante para las complicaciones por el nuevo coronavirus, parece ser la edad", porque "se mueren más y tienen cuadros más graves los pacientes de más de 60 años", expresó.

"Por supuesto, entre las personas que están VIH no controlado y con enfermedad avanzada o sida, uno esperaría una peor evolución clínica del coronavirus porque se trata de una población con la inmunidad deprimida y a todo paciente en esta situación le va mal en las infecciones, pero no lo sabemos a ciencia cierta en el caso de esta nueva pandemia", dijo Stryjewski.



El médico, además explicó que si bien "el coronavirus no se incluye entre las enfermedades de transmisión sexual", sí puede transmitirse "a través de los besos".



"El Covid-19 es un virus de transmisión respiratoria, no de transmisión a través de las secreciones genitales; pero en el curso sexual hay intercambio de besos, ahí hay saliva y ahí sí se trasmite", profundizó.

Stryjewski explicó también que "algunas drogas utilizadas para el tratamiento del VIH" como el combo Lopinavir/ritonavir, "han demostrado tener efecto in vitro sobre el coronavirus", en el sentido de que "la replicación viral es menor" cuando se le aplican estas drogas a un cultivo celular infectado en relación a otro al que no se le aplica.



Esta combinación de drogas es uno de los cuatro tratamientos que se están probando en pacientes con Covid-19 como parte del estudio "Solidarity" de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el objetivo de encontrar rápidamente una respuesta frente a la pandemia.



"Esto no debe llevar a que los pacientes pidan que los traten con esta droga porque 'me protege del coronavirus', ya que éste resultado se dio en células in vitro y sabemos que muchas veces tenemos esto y cuando lo probamos en animales o lo llevamos a pacientes, no pasa nada", aclaró.

Fuente: Telam