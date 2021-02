Luego de varios meses de clases virtuales y poco contacto entre alumnos y docentes de los colegios, la presenciabilidad se hizo presente y los chicos arrancaron un nuevo año lectivo, aunque con todo el protocolo respectivo frente a la pandemia reinante de coronavirus.

Cabe destacar, que en la jornada de este miércoles comenzó el ciclo para una parte de los estudiantes, comprendidos en los niveles maternal, inicial, 1°, 2° y 3° grado de la primaria, y 1° y 2° de la secundaria, con lo cual más de 370 mil chicos dieron el puntapié inicial en la Capital Federal. Por otra parte, el resto de los alumnos lo harán de aquí al 8 de marzo.

.

De hecho, el lunes 22 se agregarán casi 150 mil estudiantes de primaria, y en comienzo de marzo, les tocará a 90 mil estudiantes de secundaria y 27 mil estudiantes jóvenes y adultos para completar el calendario de inicio.

Palabra de directora

En la puerta de la Escuela Provincia de Córdoba N° 4 (sita en Scalabrini ortín al 1300 del barrio de Palermo), la directora del establecimiento, Marcela Voulgaris, dijo que "estamos muy contentos porque la jornada se desarrolló de manera perfecta con todos los protocolos que tenemos, para que los chicos y docentes puedan asistir sin inconvenientes. Hoy tuvimos a 1°, 2° y 3° y el segundo le dió la bienvenida a primero quienes participaron del izamiento de la bandera, algo qur fue muy emotivo. En cuanto a la jornada, tenemos 1°, 2° y 3° y dos 5° grados de lunes a viernes por la mañana, 4°, los dos sextos y un séptimo, a partir del lunes en turno de la tarde. Contamos con todo el alumnado de lunes a viernes en ambos turnos y las familias están contentas por la contención, y porque tratamos de ayudar en la organización familiar".

La directora del colegio y el cumplimento del protocolo (Fernando Pérez Re/Crónica).

Consultada sobre la reacción de los chicos, la funcionaria agregó que "los noté contentos porque hacía casi un año que no veían a sus compañeros, si bien tuvimos clases virtuales todo el año pasado y una pequeña revinculación a fin de año, volver a ver a sus compañeros fue emocionante, querían abrazarse pero sabían que no podían hacerlo entre llos o a la señorita".

.

En la jornada del miércoles, el gobierno porteño habilitó 2.117 unidades educativas de gestión estatal y privado (739 de nivel inicial, 886 de nivel primario y 429 de secundario), en tanto, el personal docente y no docente de gesti´no estatal y pirvada alcanzó los 110 mil.

Las normas de limpieza, a la orden del día (Fernando Pérez Re/Crónica).

Volviendo a la palabra de la directora, la misma sostuvo que "para el tema de los recreos, hicimos primero y segundo grado un turno con el patio dividido al medio, después salió tercero. Nos llamó la atención lo bien trabajado que desde la casa los chicos tenían sus hábitos, porque pasé por las aulas para saludarlos al igual que a los docentes, y vimos que no se paraban, no pedían nada prestado, no compartían agua. Creo que la familia nos acompañó con los protocolos".

Varios carteles preventivos en la puerta de la escuela (Fernando Pérez Re/Crónica).

Con relación al uso del baño, Voulgaris argumentó que "ingresaban dos alumnos por vez, después teníamos marcado cada 1,5 metros para que esperen los alumnos y siempre un docente en el medio. Los auxiliares siempre en el patio atentos a la higiene de cada chico que sale del baño. Ahora tenemos receso de 12 a 13 porque se trabaja en el protocolo de limpieza".

.

En cuanto a los protocolos establecidos, se realizó el distanciamiento de un metro y medio entre alumno y alumno, ventilación constante del aula, medición de la temperatura a cada estudiante, rociada de líquido sanitizante y los elemtnos de higiene en cada aula como alcohol en gel, termómetro y guía de cuidados.

Opinión de padres

Luis, padre de un alumno de primaria, le comentó a Crónica que "para mi el inicio presencial es la manera más adecuada, el año pasado lamentablemente la mayoría fue virtual, al final del año tuvieron algunas presencias en el colegio que fueron muy buenas. Lo presencial en el caso de los chicos es la forma más idónea de clases. Un colegio sin niños no tiene sentido y lo digo como docente que también soy. Cuando das clases podés ver la respuesta de aceptación o negación en la cara de los niños, cuando entienden o no. La virtualidad es una forma moderna que sirvió para solventar un problema temporal, pero no puede ser un modo definitivo, porque los chicos necesitan el contacto con sus compañeros, las normas de clase, respetar el horario y con la virtualidad estaban fuera de eso".

Luis manifestó "estar contento" con la vuelta a clases (Fernando Pérez Re/Crónica).

Otra madre, llamada Ana, opinó que "ahora le voy a preguntar a mi hijo cómo lo vivió, ya que es tímido y tenía necesidad de volver a clases. Antes quedaba solo en casa, porque yo trabajaba y no podía quedarme con él, por eso, es importante que haya vuelto a clases. También es importante que vuelva al colegio, más que nada por el aprendizaje".