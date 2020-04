Ante la aparición del covid – 19, Aerolineas Argentinas cumplió y cumple un papel fundamental dentro de los servicios de contingencia para afrontarlo. Como lo hicieron y los hacen cada uno de los integrantes del sistema de salud, de las fuerzas de seguridad o del sistema de educación, entre otros rubros. Desde repatriar argentinos varados en distintos puntos del planeta hasta realizar viajes de emergencia en busca de insumos. Miguel Dimoulas, primer oficial de la Flota Airbus 330, trajo de vuelta a la Argentina a unas1200 personas desde países considerados de riesgo. y fue uno de los 17 tripulantes del primer vuelo a Shangai que despegó en busca de insumos médicos.

En diálogo con cronica.com.ar, el copiloto contó la experiencia de ser uno de los primeros voluntarios en hacer vuelos en nombre de la aerolínea de bandera, para aportar como él dice, “su granito de arena”, en una realidad de pandemia a la que compara con un contexto similar al de una guerra.

La tripulación del Airbus 330 de Aerolíneas Argentinas que realizó el primer vuelo a Shangai, el país donde se originó el coronavirus.

Dimoulas partió en el primer vuelo a Shangai, China, el país donde nació todo, el miércoles 15 de abril a las 18 horas, y llegó el pasado sábado 18 alrededor de las 8 de la mañana.

“Fue un vuelo largo, cansador porque no es normal. Uno por lo general vuela doce horas y después se va al hotel a descansar. Esto fue de corrido, es como hacer cuatro vuelos a Madrid seguidos”, contó.

El vuelo, que debió hacer una ruta atípica, desde Buenos Aires, con una parada en Aukland en Nueva Zelanda, luego directo a Shangai, recorrido que también hizo a la inversa, fue el “puntapié inicial” de una serie que lleva hasta el momento tres vuelos, con el objetivo de buscar insumos que Argentina le adquirió al país oriental.

Emoción al ver despegar a nuestro A330 hacia China. ✈️����

Gracias a todos los que hicieron posible esta misión para nuestro país. #AerolíneaDeBandera pic.twitter.com/w6eLCnrVqd — Aerolíneas Argentinas (@Aerolineas_AR) April 15, 2020

“En ese vuelo viajamos con los que gerencian para prever todo lo que corresponde al despliegue de todo primer vuelo de este tipo. En los primeros vuelos no está todo aceitado, tenés un montón de temas burocráticos que resolver. Desde la comida hasta los planes de permiso de sobrevuelos vía Estados Unidos. Al volar, pasás por muchos espacios aéreos de islas, y una pertenece a Estados Unidos, la otra pertenece a Fiji, entonces depende el gobierno al que corresponda, tenés que solicitar los permisos”, explicó.

Por otro lado, agregó: “En los lugares que no conocemos, tenemos que estar atentos al espacio aéreo como es China, Corea del Norte, Corea del Sur o Japón. Son espacios que no se pueden sobrevolar porque están todas las islas en conflicto. El espacio aéreo es hostil porque no te podés desviar mucho”.

La ruta inédita del primer vuelo a Shangai, ruta que repitieron los dos siguientes de Aerolíneas Argentinas.

Dimoulas contó los detalles del operativo que realizó la aerolínea para traer a la Argentina las 13 toneladas de insumos médicos desde Shangai. “Fuimos a la plataforma de cargas y estuvimos esperando a que liberen la carga. Ahí se hicieron los trámites correspondientes con el gobierno de China. A las dos horas vinieron y empezaron a cargar todo en el avión. Toda esa operació. duró alrededor de seis horas: esperar la carga, cargarla en el avión y asegurar todo. Y directamente volvimos, casi ni bajamos del avión”, contó el copiloto.

La tripulación, que contó con cuatro comandantes, ocho primeros oficiales, cuatro técnicos aeronáuticos, una despachante de aduana y dos personas encargadas de la carga, fue preparada hasta para una eventual emergencia técnica, ya que en un contexto de pandemia mundial, un problema técnico no puede resolverse fácilmente.

Miguel Dimoulas, el copiloto del primer vuelo de Aerolíneas a Shangai junto a Eduardo Ravera, el primer comandante a cargo del vuelo especial.

“En este vuelo fueron cuatro mecánicos. Ellos llevaban repuestos de todo para un eventual desperfecto, como una rueda por si alguna reventaba. Llevaban sus heramientas, sus repuestos y además son quienes firman el libro técnico de vuelo que lo hace uno, no necesitás cuatro, pero en este caso estuvo bien pensado porque para un vuelo como este, que era una ruta nueva, que estás lejos de todo y con esta pandemia que si tenés una emergencia nadie te la va a arreglar, fue muy bueno”, dijo Dimoulas.

“Además, viajaba una despachante, que es quien organiza todos los papeles del avión. Es quien dice dónde van las cargas saca todo el centrado vía computadoras. Es quien vía los modem del avión envía la información al control operacional que tiene Ezeiza, que ahora se encuentra en Aeroparque, y con eso realiza todo el despacho del vuelo, lo que se denomina técnica de despacho. Que el avión está en condiciones de despegar, que está balanceado y demás”, describió.

La operación exige el reacondicionamiento total de la cabina de pasajeros de uno de nuestros Airbus 330, mediante el uso de mallas contenedoras para que se puedan transportar un 84% más de carga que un vuelo habitual. #Coronavirus pic.twitter.com/ZGQLA334K5 — Aerolíneas Argentinas (@Aerolineas_AR) April 15, 2020

Las 13 toneladas de carga contenían entre otras cosas, según contó el copilto, barbijos, antiparras para cubrir los ojos y más elementos que forman parte del equipamiento de prevención y otros insumos para la utilización ante la pandemia del sistema de salud.

“Me llamaron médicos amigos, padres de compañeros de mis hijas del colegio, agradecidos porque los hospitales iban ahora a disponer de todo lo que traímos, porque los médicos también están asustados” aseguró Dimoulas.

“Me llamaron médicos amigos, padres de compañeros de mis hijas del colegio, agradecidos porque los hospitales iban ahora a disponer de todo lo que traímos, porque los médicos también están asustados”

Pero como los médicos, nadie escapa al miedo a ese enemigo invisible que es el coronavirus, los tripulantes de Aerolíneas Argentinas que se expusieron en distintas partes del mundo, pero sobretodo en China donde se inició el contagio, también tuvieron temor. “Como protección nos dieron todo, muy al estilo Aerolíneas Argentinas. Cada kit tenía un cartel indicador como el de desinfección, que contanía e. material para desinfectar las cajas, o el kit de desinfección para nosotros para cuando bajaba del avión y luego debía volver a subir. Si bajábamos del avión para revisarlo por afuera y después subíamos nos rociabamos los pies entre nosotros al pie del avión. Todas esas medidas para lo que tenía que ver con lo específico a las cargas”, explicó.

Por otro lado, ellos también estaban protegidos a nivel individual. “Teníamos un mameluco entero de la línea Dupont, un traje espectacular que te cubría hasta la cabeza, como también cubre zapatos que usan los médicos para caminar por la plataforma, además de anteojos protectores y cubrebocas. También nos dieron ilimitados guantes descartables y alcohol, tres o cuatro botellas para cada uno. No faltó nada. En ese sentido nos sentimos todos muy seguros”, aseguró Dimoulas.

Miguel Dimoulas junto a parte de la tripulación que realizó el primer vuelo a Shangai en busca de insumos médicos.

Para Dimoulas, fue el ánimo entre la tripulación lo que los mantuvo seguros de realizar una tarea inédita como la que llevaron adelante en este vuelo que fue el primero de otros. “No son como los vuelos que hacemos regularmente nosotros todo el año como a Madrid o a Roma, esto era otra cosa. Es un empujón anímico importante, uno con esto se siente bien, sabiendo que está haciendo algo por lo que te vas a ir a dormir tranquilo”, dijo emocionado.

Dimoluas, fue uno de los primeros en formar parte de la tripulación de voluntarios que repatrió argentinos cuando se desató la pandemia. “Al principio la gente estaba muy asustada, entonces era lógico y era respetable que un compañero no quisiera ir. Hubo un grupo que nos ofrecimos desde el principio. Lo hablé primero con mi familia, con mi señora y como yo me cuido, sentí que podía hacerlo. Cuando no conocés algo está bien que tengas miedo. pero ya sabiendo que si te cuidás, que mantenés los dos metros, que te lavás las manos, que tenés alcohol, vos tomás otros recaudos”, expresó.

Así aterrizaba el primer vuelo desde China ✈️����. Un gran reconocimiento a todos los que hicieron posible esta operación especial. #AerolineaDeBandera #Coronavirus pic.twitter.com/K85emgStnn — Aerolíneas Argentinas (@Aerolineas_AR) April 18, 2020

“Fui convencido y muy tranquilo a hacer los vuelos de repatriación. Hice dos a Madrid y a Roma. En los vuelos de repatriación vas con el avión vacío y volvés con el avión con gente, pero con la pandemia ya desatada hubo otros vuelos más y traje gente de Roma y de Miami. Fueron casi 1200 personas en cuatro vuelos, 1200 argentinos”, contó.

Al vuelo a Shangai fueron despedidos con aplausos y recibos hasta por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. “Las repercusiones las viví de una forma muy emotiva, porque uno no está acostumbrado a eso. Recibí mensajes desde familiares y conocidos hasta gente que no conocía. De personas que sólo conocés de saludar y que me escribieron cosas increíbles, la verdad que se todo esp se sintió muy bien”, le dijo a este medio, Dimoulas.

“Yo saco la política de esto, porque lo que está pasando es algo mundial, es como si se hubiera desatado una guerra, yo voy a poner el hombro independientemente de las banderas, sea de Boca, sea de River. Esto es algo para lo que nos unimos todos por un fin en común, para poder aportar un granito de arena. Como lo hacen los médicos, la policía o nosotros trayendo argentinos en el exterior. Todo esto es una satisfacción y es la retribución de la gente lo que te hace sentir eso”, expresó el copiloto emocionado.

Aplaudimos a la tripulación del primer vuelo especial hacia Miami. Van a buscar a los argentinos y argentinas para traerlos a casa. #Coronavirus pic.twitter.com/BWtBMxKnel — Aerolíneas Argentinas (@Aerolineas_AR) March 18, 2020

“También lo viví con los vuelos de repatriación. Hace un año o dos nos insultaban, por lo que decían de nosotros sobre nuestros sueldos, sin analizar bien cuál es la función que tiene uno. o por los paros. Estábamos mal vistos. Se dijeron cosas de nosotros que nos hacían ver mal. Y de eso, a sentir el aplauso de la gente es increíble. Una compañera me dijo: ‘yo sentía el aplauso de la gente y miraba para otro lado para que no me vean llorar’”, agregó.

Para el copilto, este contexto de pandemia es casi comparable como el de una guerra. Y sobre todo, lo sintió con los vuelos de repatriación: “Hubo gente que me llamaba, como si fuera una guerra. Esa sensación me dio Madrid. La gente tratando de escapar como si fueran refugiados. Como los sirios que están en Grecia refugiados en hoeteles abandonados, en el pueblo de donde es mi papá, sentí lo mismo. Sentí la desesperación de esa gente de una forma muy parecida en esa necesidad de querer volver. En este trabajo alguien se tenía que ofrecer para hacer esos vuelos, sino no podían volver”.

Ya son varios los vuelos que se hicieron y se siguen haciendo que se conocen repatriando argentinos que quedaron varas en distintos puntos del mundo pero no fue así al principio de la pandemia. “Al principio no había gente para conformar las tripulaciones y fue ahí cuando hablé con la jefatura para ofrecerme. Yo venía de un vuelo y llamé al gerente de operaciones, y le dije que estaba a disposición. Me lo agradecieron y en seguida estuve rumbo a Madrid porque no tenían gente para hacerlo”, contó.

“Después de verlo a Pablo Biró, referente y secretario del gremio de pilotos, cuando hizo el vuelo de repatriación, muchos pensamos que si él se puso la situación al hombro nosotros también teníamos que hacerlo. Y después de todas las repercusiones y lo que pasó con el primer vuelo a Shangai, todos quieren volar. Nadie se imaginaba esto, uno pensaba que era un vuelo más para ir a buscar insumos, no pensábamos que iba a pasar esto”, expresó Dimoulas.

“Para mi esto es un placer, uno se siente bien aportando un granito de arena dentro de todo este lío”, concluyó el copiloto Miguel Dimoulas.