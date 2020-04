Desde hace poco más de un mes Tatiana Forace forma parte del equipo de los 500 voluntarios que asisten a los pasajeros alojados en 23 hoteles de la Ciudad de Buenos Aires, que permanecen en aislamiento por prevención en el contexto de la pandemia de covid-19, luego de haber sido repatriados desde distintos países del mundo.

Tati, como le dicen, es la única chica trans que trabaja como voluntaria. Ella es guía de turismo, de manera que reparte las horas de su días entre sus jornadas haciendo teletrabajo para su profesión y el Hotel Presidente, aportando su ayuda a modo de voluntariado.

“Me enteré que estaba el voluntariado y decidí anotarme, porque una de las cosas que tengo en mi personalidad es la necesidad de ayudar. Me parecía interesante ayudar a quien o a quienes lo necesitan”, contó en una charla íntima con cronica.com.ar, Tati.

Si bien con sus compañeros se organizan el trabajo en turnos, su rol como voluntaria le exige estar las 24 horas dispuesta a acudir cuando la necesitan. En el hotel al que ella fue asignada, colabora junto a otros 18 compañeros, que también se sumaron a la cruzada de la pandemia.

“Me encanta hablar con la gente y asistirla. Es como una extensión de lo que hago en mi trabajo como guía de turismo”, agregó.

Ella sabe que corre riesgos, el avance del coronavirus no cesa, y ese enemigo invisible puede aparecer en cualquier momento. “Es una ciudad grande, no hay más ni menos peligro que en otra ciudad. Soy precavida, me lavo las manos, salgo con la máscara de plástico, con mangas largas, trabajo con guantes con barbijos, estoy preparada”, aseguró la voluntaria.

Al igual que el resto de los voluntarios, Tati no tienen trato directo con los “pasajeros”, como los llama. Excepto cuando hacen el ingreso o el egreso del hotel. Y durante la estadía en aislamiento, sólo se comunican por teléfono. “Cuando el pasajero hace el ingreso, hablamos a dos mesas de distancia y ahí les tomamos los datos. Le preguntamos su nombre, su dirección, le preguntamos si tiene algún problema en particular con la comida, como por ejemplo si es celíaco, vegano, diabético o alguna otra particularidad”, contó.

“Es una aislamiento preventivo, no es que la persona está aislada porque tiene algo, son personas que vienen del exterior, que son residentes de CABA y por seguridad. se les hace el aislamiento preventivo de 14 días o menos, de acuerdo a lo que el médico indique”, explicó.

Tati como voluntaria además de acercarles la comida, también recibe a los deliverys que hacen la entrega de los envíos que los mismos pasajeros solicitan por sus propios medios. Pedidos que se hacen a través de las aplicaciones de entrega donde solicitan “otras comidas, cigarrillos o chocolates”, por ejemplo.

“Como también recibimos las cosas que les traen sus familiares que viven cerca. como ropa o lo que les pidan. Les preguntamos la habitación y el nombre de quien hizo el pedido, lo chequeamos, recibimos el envío, vamos hasta el piso donde está alojado y se lo dejamos en una bandeja que tiene en el pasillo junto a la puerta de la habitación, porque el pasajero no puede salir de la habitación”, aseguró.

Además de estas tareas, también ayudan con otras. En caso de que el pasajero necesite más shampoo, papel higiénico, agua caliente para un té o bien el cambio de las sábanas, Tati se los acerca. “En el caso de que quieran cambiar las sábanas, les solicitamos que las pongan en una bolsa y el personal del hotel las retira. Cualquier cosa que les llevemos que ellos necesitan, las dejamos en la bandeja. golpeamos y nos vamos. Somos como los reyes que dejamos el regalo, nos vamos y no nos ven”, contó.

Tatiana Forace, voluntaria en el Hotel Presidente en el programa de aislamiento preventivo de argentinos que viajaron al exterior.

Las personas que se alojan en los hoteles de la Ciudad no están aislados como pacientes, sino como personas en observación, “Son y no son pasajeros. Son como habitantes del hotel y son como pasajeros del gobierno de la Ciudad. El hotel lo que hace es prestar las habitaciones y prestar algunos servicios”, explicó Tati.

Tati además contó, que los servicios que hace el personal del hotel dentro de las habitaciones, la realizan una vez que el hospedado es dado de alta. “Mientras tanto el pasajero está como en su casa pero en un hotel, se hace la cama, se lava la ropa, como si estuviera en su casa”, contó.

El objetivo del voluntariado es ayudar a que los alojados puedan pasar su estadía de aislamiento contenidos en un mismo espacio, y de esa forma se les pueda hacer un seguimiento focalizado durante su cuarentena por parte del equipo médico y psicológico que también forma parte de este operativo de contingencia. Pero para quienes están ahí, que se encuentran en una situación extraordinaria e inédita, según Tati, “lo que más les afecta es el encierro”.

“Se quejan mucho por el encierro, pero hay que entender al pasajero, nosotros estamos en la misma situación pero al revés, es entendible. En los primeros días me pasó que un hombre me dijo: ‘me quiero ir, no aguanto más estar encerrado’. Si bien tienen atención médica y psicológica las 24 horas, nosotros somos una contención de alguna manera. ‘Si no me dejan salir me tiro por la ventana’, me dijo. Yo traté de tranquilizarlo, le expliqué que también era por su bien y que no estaba aislado porque podía ser una persona de riesgo, que podía ser asintomático, que al volver a su casa podía exponer a su familia”, relató.

Programa de aislamiento preventivo en hoteles del Gobierno de la Ciudad para argentinos que viajaron al exterior.

Durante la atención de Tati, que fue telefónica, le preguntó al hombre si estaba sólo en la habitación. “Estoy con mi novia, y los dos nos vamos a tirar por la ventana”, le contestó. Entonces Tati fue en busca del psicólogo para que asista a la pareja y por lo que cuenta, la situación no pasó a mayores. “Cuando cumplió los días que tenía que estar se retiró, así que no se tiró por la ventana”, contó.

“Hay gente que cuando se va es súper agradecida pero hay de todo. Hoy me llamó un hombre diciendo que estaba muy agradecido, y yo no le vi nunca la cara, no sé quién es ese señor”, relató.

Pero también hay quienes no reaccionan tan bien como otros ante esta situación. “Hay gente que no entiende que estamos colaborando y algunos hasta creen que nos pagan por esto, pero les explicamos que no, que es un voluntariado. Lo hago a voluntad, les digo, . después bajan los decibeles, se calma. y te piden disculpas”, explicó Tati.

“Esa persona no me estaba atacando a mí, era su vida, era su bronca”, dijo Tati y agregó: “Trato de ser compinche para que entiendan que estoy de su lado y no en su contra. Y de a poco les voy diciendo que no están encerrados, sino aislados por prevención, y ahí lo entienden”.

Todos los voluntarios si bien toman todas las precauciones necesarias ante la presencia posible y latente del coronavirus, saben que están expuestos y que se arriesgan por ayudar a otros. Ninguno de ellos sabe qué pasajero dio positivo o no ante el virus, ni cuál es su condición particular. Sólo saben cuándo ingresan y cuándo salen.

“A nosotros sólo nos dicen si les dan el alta, y no nos dicen el por qué. Quizás, el pasajero se va porque decide volver a su casa. porque vive solo y quiere seguir su aislamiento por su cuenta. Como también hay mucha gente que está sola y que prefiere pasar el aislamiento en el hotel porque acá por lo menos levantan el teléfono y hablan con nosotros”, explicó.

“Tomo consciencia de entender que estoy en riesgo cuando se lo comento a mi mamá o a mis amigos. No es que crea que porque voy a estar ayudando voy a ser inmune, simplemente tomo consciencia de que estoy haciendo un trabajo peligroso para mi salud y para mi entorno, y tomo los recaudos necesarios pero con la voluntad de ayudar”, aseguró la voluntaria.

Tatiana Forace en su desempeño como voluntaria en el Hotel Presidente

“No soy una persona trans, soy una persona. Y no estoy representando a ninguna pero estoy representando a todas. Hay mucha gente que dice que nosotras siempre pedimos ayuda y se enoja, y no, también colaboramos”, contó Tati y agregó: ”Una de las cosas que me dio fuerzas para hacer esto fue querer decir que nosotras también podemos ayudar, no sólo pedimos ayuda, también podemos ayudar”.

“Por suerte yo tengo una familia, tuve una casa, tuve estudios, contención laboral porque trabajo desde muy chiquita y nunca tuve problemas en mis trabajos por mi condición. Mi idea es ayudar”, dijo Tati.

“Pero si a vos a los doce años te echaron de tu casa por "mariquita", te pegaron, tenías que vivir en la calle como podías, hacías lo posible para que no te violaran, es lógico que esa persona tenga su lado negativo, entonces la vida del otro no le interesa porque a ellos no les importó su supervivencia. Para mí, según como fue tu entorno, principalmente tus primeros años de vida, ya sea tu vida normal o tu vida después de la vida. como somos nosotras que primero fuimos nenes y después nos sentimos nenas, de acuerdo como haya sido tu crecimiento, va a ser tu futuro”, reflexionó.

Tati hoy es una de las voluntarias que por decisión propia se inscribió en un programa para ayudar a otros en un contexto de pandemia. Tati es una de esas personas que en silencio, sin esperar nada a cambio, otorga su tiempo, su dedicación, su paciencia y s. esfuerzo a otros, para ayudar en un mundo donde se intenta combatir a un enemigo invisible que está enfermando a unos y matando a otros.

“Nos tenemos que cuidar y cuidar al otro. Ni el Estado, ni tu vecino, ni la policía te va a poder cuidar, porque tampoco te van a poner un policía en la puerta para que no salgas. Si querés salir rápido. quedate en tu casa. Quedate en tu casa, masticate diez días, quince días, veinte días y después esto pasa. Pero si salís a cada rato te vas a contagiar y se lo vas a transmitir a tres o a cuatro personas, porque esto es exponencial. Es una pandemia, es mundial. Si seguimos con la misma tesitura del egoísmo, de la mentira y la maldad estamos mal”, concluyó.

Desde que comenzó el aislamiento, el Gobierno de la Ciudad lleva hospedados 3777 pasajeros provenientes de vuelos críticos de Alemania, España, Brasil, Uruguay, Estados Unidos, Qatar, Emiratos Árabes, Tailandia, México, India, Chile, Panamá, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador y Perú, que fueron distribuidos en 23 hoteles, de los cuales 13 se encuentran activos a la fecha. Ellos son: Panamericano, Regente Palace, Ibis Obelisco, Presidente, Cyan de las Américas, Gran View, Deco Recoleta, Ibis Congreso, Cyan Américas Tower, BA Central, Facón Grande, Escorial, Argenta Tower, Sarmiento Palace, Impala, Hotel Buenos Aires, Rochester, Luxor, Viasui, Wilton, Feir’s Park y Fatsa.

Para el funcionamiento de este sistema los hoteles privados y sindicales están prestando su ayuda cediendo sus instalaciones. Como también su personal y el equipo de los 500 voluntarios, el servicio médico y psicológico, que operan distribuidos en los distintos hoteles y otras instalaciones.