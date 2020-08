El Ministerio de Salud informó esta mañana 105 nuevos fallecimientos por coronavirus en el país, lo que elevó a 7.944 la cifra de muertos desde marzo pasado, con una tasa de mortalidad de 173 personas cada millón de habitantes y de letalidad del 2,1% sobre los casos confirmados.



En el reporte oficial se indicó, además, que fueron 10.550 los positivos de Covid-19 que se reportaron ayer en la Argentina y 370.188 el total de infectados hasta el momento, con una incidencia de 816 casos por cada 100.000.

Desde el último reporte emitido, fallecieron 62 hombres y 43 mujeres. Cincuenta de los varones residían en la provincia de Buenos Aires, cuatro vivían en Capital Federal, cuatro eran de Jujuy, y los restantes eran de Chaco, Río Negro, La Rioja y Salta. En tanto que 36 de las mujeres residían en la provincia de Buenos Aires, cuatro vivían en Capital Federal, dos eran de Jujuy y la restante de La Rioja. A las áreas con transmisión comunitaria se sumaron hoy Comodoro Rivadavia, la capital de Salta y la localidad de Orán en esa provincia.

Al respecto, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, dijo que no sólo se están sumando nuevas áreas con este tipo de difusión viral, sino que además, en las últimas semanas ninguna ha podido controlarlo de manera eficiente.



"No solamente ya tenemos 18 jurisdicciones con transmisión comunitaria, sino que cada día se suman departamentos en esas jurisdicciones. En las últimas semanas no hemos analizado ninguna evolución como lo suficientemente buena para decir que se ha interrumpido la transmisión", dijo.

Sobre el aumento de casos, Vizzotti dijo que se está "esperando la evolución del día de hoy y el día de mañana para definir un poco la tendencia ya que, como dijo el ministro de Salud de la Ciudad (Fernán Quirós), se está regularizando la carga del sector privado".



"La internación en camas de terapia intensiva y el resto de los parámetros continúan con cierta estabilidad y en la provincia de Buenos Aires se ha visto un aumento de las consultas y un aumento de la internación en terapia en estos últimos días que estamos mirando muy de cerca", detalló Vizzotti.

Carla Vizzotti, durante el reporte sobre el coronavirus de este jueves (Captura de pantalla).

Además, la funcionaria añadió que el resto de las provincias están "aportando un número importante de casos diarios", lo cual está "aumentando la demanda" al sistema de salud.



Mientras tanto, un total de 2.220 personas cursan la enfermedad en unidades de terapia intensiva en todo el país, el 73,7% de ellos en establecimientos de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires, un 5,5% en Córdoba y 3,5% en Mendoza, según se indicó en el reporte.



La ocupación de camas de cuidados intensivos, más allá de la dolencia que explique la internación del paciente, a nivel nacional promedia el 58,1%, mientras que en el AMBA llega al 66,7%.

En ese sentido, Vizzoti opinó que se trata de "un momento relevante" en el que es necesario "seguir las normativas" oficiales y tener en claro "que el rol individual tiene un impacto en el resultado del control de la pandemia".



Recordó además que el 95% de los virus que circulan en Argentina son SarsCov-2 (el responsable de la Covid-19) y por ello es necesario "darle importancia a los síntomas", "contactar con el sistema de salud" y mantener el aislamiento.

A la fecha, el total de altas es de 274.458 personas y hay 87.786 pacientes que están cursando la enfermedad.

Ayer fueron realizados 24.237 testeos y desde el inicio del brote se efectuaron 1.172.811 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 25.846,1 muestras por millón de habitantes.

El número de casos descartados hasta el miércoles era 650.895 (por laboratorio y por criterio clínico/epidemiológico).