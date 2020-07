El Ministerio de Salud informó esta mañana 16 nuevos fallecimientos por coronavirus en el país, lo que elevó a 2.506 la cifra de muertos desde marzo pasado, con una tasa de mortalidad de 54,9 personas cada millón de habitantes y un índice de letalidad de 1,8% sobre los casos confirmados.



En el reporte oficial se indicó, además, que fueron 5.344 los contagios de Covid-19 que se registraron ayer en la Argentina y 136.118 el total de infectados, con una tasa de incidencia de 300 casos cada 100.000 habitantes.

Desde el último reporte emitido, fallecieron 10 hombres y seis mujeres. Siete de los varones eran residentes en la provincia de Buenos Aires y los tres restantes vivían en Capital Federal. En tanto que de las mujeres dos eran de de la provincia de Buenos Aires y cuatro de Capital.

Una vez más, quien habló como cabeza del informe fue la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, quien se refirió a aquellos que "piensan que (la pandemia) ya pasó", y les pidió cumplir "las recomendaciones de los estados".

"La pandemia no pasó en el AMBA, no pasó en Argentina, no pasó en el mundo. Estamos día a día atravesando una situación inédita", dijo la funcionaria. Luego detalló: "Para los que piensen que no hay mucho por hacer, el mensaje es que sí, hay mucho por hacer".



"Estamos en un momento importante. Ayer hablábamos de valorar nuestros logros. No hemos tenido los picos que han tenido otros países", estimó la secretaria y llamó a "seguir trabajando para que el sistema de Salud pueda seguir dando respuesta y se pueda sostener" una tasa de mortalidad baja.

Esa tarea fue definida bajo los conceptos de "solidaridad intergeneracional" para que los más jóvenes no lleven la enfermedad a los adultos mayores y empatía "con quién están en aislamiento" o están infectados.Por otra parte, estimó necesario "seguir haciendo hincapié en las diferencias epidemiológicas" que se registran en el territorio nacional, con "departamentos que no han reportado casos, departamentos con (casos en) conglomerados y provincias que están evaluando la aparición de casos de los que no se encuentra el nexo aunque no tienen circulación comunitaria extendida y provincias que no la tenían y han pasado a tenerla".En ese último grupo incluyó aTambién se refirió a Rosario y Córdoba como lugares que han controlado brotes y tienen nuevos casos y Neuquén y Río Negro que han "logrado estabilizar el aumento" de casos.

Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud (Captura de pantalla).

Sin embargo, Vizzotti dijo que en el sector integrado por la Ciudad de Buenos Aires y los 35 municipios bonaerenses que la circundan, la "transmisión comunitaria es intensa".Mientras que, es 65,4% en la región metropolitana de Buenos Aires, con más "tensión" en la Ciudad y en el sector privado de Salud.El índice que mide la cantidad de positivos sobre test realizados ayer tuvo 42,8% de promedio en el país, pero en la Ciudad fue de 43,8 y de 49,8 en la Provincia.

Del total de casos confirmados en Argentina, 49,5% son mujeres y 50,5%, hombres. De los contagios, 1.096 (0,8%) son importados, 42.253 (31%) son contactos estrechos de casos confirmados, 69.442 (51%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

A la fecha, 60.531 personas fueron dadas de alta y hay 73.081con la infección en curso.

El martes fueron realizadas 14.689 nuevas muestras y desde el inicio del brote se efectuaron 578.202 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 12.742,2 muestras por millón de habitantes.

El número de casos descartados hasta ayer era de 345.718 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico).

Detalle por provincia

(Nº de confirmados | Nº de acumulados)

- Buenos Aires 3.477 | 76.817

- Ciudad de Buenos Aires 1.452 | 48.158

- Catamarca 2 | 60

- Chaco 35 | 3.031

- Chubu. 12 | 254

- Córdoba 58 | 1.377

- Corrientes 1 | 130

- Entre Ríos 7 | 656

- Formosa 0 | 75

- Jujuy 120 | 884

- La Pampa 0 | 8

- La Rioja 2 | 186

- Mendoza 49 | 566

- Misiones 0 | 41

- Neuquén 26 | 932

- Río Negro 34 | 1375

- Salta 5 | 177

- San Juan 2 | 16

- San Luis 0 | 15

- Santa Cruz 16 | 222

- Santa Fe 35 | 753

- Santiago del Estero 1 | 38

- Tierra del Fuego y Malvinas 9 | 248

- Tucumán 1 | 99