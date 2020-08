El Ministerio de Salud informó esta mañana 21 nuevos fallecimientos por coronavirus en el país, lo que elevó a 4.785 la cifra de muertos desde marzo pasado, y se señaló que la situación "no es buena" en Capital Federal, mientras que la provincia de Buenos Aires tiene "un aumento relevante del número de casos".



Así lo informó la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, al encabezar el reporte diario que emite la autoridad sanitaria para dar cuenta de la situación epidemiológica.

Al respecto, la funcionaria dijo que la Ciudad de Buenos Aires "aunque no tenga un aumento tan importante" o se piense "que la curva se esté estabilizado, el numero de nuevos casos es alto, la situación no es buena".





Mientras tanto, la provincia de Buenos Aires "tienen un aumento relevante del numero de casos" y hay 13 jurisdicciones "con transmisión comunitaria" que no han podido controlar, añadió Vizzotti.



"Aprender a convivir con el virus no es acostumbrarse, no es no optimizar las medidas de control, no es naturalizar los números. Es optimizar los cuidados, maximizar las medidas de protección en cada salida, en cada acción. Es un virus que no tiene tratamiento ni tiene vacuna, al que la mayoría de los argentinos es aún susceptible", agregó.



La secretaria también alertó sobre la inexistencia de información acerca de las secuelas de la enfermedad, aun en aquellos pacientes que la hayan transitado de manera leve y señaló que algunos estudios hablan de "inflamación" cardíaca y pulmonar posterior.

Desde ayer se registró la muerte de 10 hombres y 11 mujeres, 10 de ellos con residencia en la provincia de Buenos Aires, siete en la Ciudad y los restantes en Neuquén, Tierra del Fuego, Mendoza y Santa Fe.

Durante la última semana, el promedio de nuevos notificaciones diarias de Covid-19 fue de 6.494 y, según explicó la secretaria, hay "muchísimas" provincias con transmisión comunitaria que aportar todos los días "un número relevante de casos", entre ellas "Córdoba, Jujuy, Santa Fe, Río Negro, Mendoza y Tierra del Fuego".

Un total de 1.569 personas cursan la enfermedad en unidades de terapia intensiva en todo el país, de las cuales 83,4% en centros de salud de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires. La ocupación de camas de cuidados intensivos, más allá de la dolencia que explique la internación del paciente, a nivel nacional promedia el 57,3%, mientras que en el AMBA llega al 67,4%.

El índice de positividad, que mide la cantidad de casos hallados sobre test realizados, ayer se ubicó en 47,8% promedio país, 38,9% en la Ciudad y 56,5% en la provincia de Buenos Aires. Además, se ubicaron por encima del promedio nacional las provincias de Jujuy, Río Negro, Mendoza, Tierra del Fuego, Salta y Neuquén.

El dato positivo es que Santa Cruz, que antes de ayer había reportado una positividad del 70%, ellunes comunicó 38%; y Chaco, que hasta hace algunas semanas se ubicaba entre las jurisidicciones que más casos aportaban, ahora está por debajo del 20%.

En el reporte se indicó, además, que fueron 7.369 los positivos de Covid-19 que se reportaron ayer en la Argentina y 253.868 el total de infectados hasta el momento, con una incidencia de 559 casos por cada 100.000.

Así, la tasa de mortalidad es de 105 personas cada millón de habitantes y el índice de letalidad de 1,9% sobre los casos confirmados. Del total de casos confirmados en la Argentina, 1.136 (0,4%) son importados, 67.245 (26,5%) son contactos estrechos de casos confirmados, 144.896 (57,1%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Ayer fueron realizadas 16.588 nuevas muestras y desde el inicio del brote se efectuaron 872.643 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 19.231,1 muestras por millón de habitantes.

Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud, se mostró preocupada por lo que ocurre con el coronavirus en AMBA (Captura de pantalla).