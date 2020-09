Por Francisco Nutti

@FranNutti

Producción periodística de Florencia Golender

@Flopa01

Sólo el 55% de los encuestados pagó en tiempo y forma el alquiler de su comercio durante el mes de agosto. Si bien el Gobierno nacional adelantó que se prorrogará el DNU 320/2020 que impide los desalojos y congela los precios, preocupa el panorama en uno de los sectores más golpeados por las exigencias sanitarias de la pandemia del coronavirus.

El relevamiento del Observatorio de Análisis Estadístico del Colegio Profesional Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba), realizado mediante una consulta online a los matriculados, sobre un universo de 40.000 inmuebles de la Capital Federal, durante el mes de agosto, resaltó que casi un 55% de los comerciantes abonaron el canon de su negocio en tiempo y forma (en julio, este mismo dato rondó el 58%).

.

“La situación sigue siendo caótica. En gastronomía, por ejemplo, hay gente que está desesperada. Cerró Pippo, un local de 53 años de historia porque aunque el Estado pague la mitad de los ATP, ya no pueden sostenerse. Deben abonar el alquiler, las cargas sociales, luz, expensas y con lo que se vende por delivery no alcanza”, aseguró Armando Pepe, presidente de Cucicba, en diálogo con Crónica.

Y detalló: “Veremos si las cosas empiezan a moverse un poco, pero el país está muy complicado. La culpa no es de este gobierno. Hace más de dos años que venimos con una pandemia económica, sin ir más lejos el sector inmobiliario está en caída libre y el coronavirus complicó todo”.

.

Hay consultas

Desde el sector, en tanto, aclararon que “a pesar de que existen incumplimientos y rescisiones en los locales comerciales, podemos tener la esperanza de que ese rubro se irá recomponiendo, ya que los matriculados están recibiendo cada vez más consultas para alquilar locales que han quedado vacíos estos meses”, tras los efectos del aislamiento social al que obligó y obliga la emergencia sanitaria.

Para Pepe, “lentamente se están ocupando esos locales comerciales que estaban vacíos. Son todas nuevas actividades, e inquilinos nuevos. No son los que vienen golpeados de otro alquiler más caro y ya no les queda resto, sino los que consultan por primera vez a ver si con los precios actuales encuentran algo”.

Las peluquerías, con protocolo propio, buscan recuperar (Fernando Pérez Ré/Crónica).

También “vemos muchas franquicias que se están instalando, por lo general, alimenticias. En la ciudad se cerraron 27.000 locales, según la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba), y 20.000 no vuelven a abrir. Sobre Cabildo, que hasta hace un tiempo tenía 180 locales vacíos, se alquilaron 24 durante agosto y sobre Santa Fe se alquilaron nueve y sobre Florida, ocho”.

Rebajas por la crisis

Según algunos ejemplos brindados por Cucicba, un local sobre avenida Cabildo en el barrio de Belgrano, de 4 metros de frente por 10 de largo, que anteriormente estaba en $85.000, se alquiló en agosto en $55.000.

Sobre la calle Cerrito, en el centro porteño, uno de 14 por 7 metros de superficie, que rondaba los $90.000 a principios de año, se alquiló ahora en $70.000.

.

Vacío no sirve

“Los propietarios bajan los precios de los locales porque si no los alquilan, eso que les puede servir como un ingreso adicional a su jubilación o sueldo ya no está, entonces priorizan no tenerlo vacío y tener que afrontar los gastos de expensas, además que mantener un local cerrado siempre se deteriora”, precisó el titular de Cucicba.

Asimismo, “existe una gran cantidad de locales vacíos en todos los barrios porteños que van desde $15.000 hasta $500.000, muchos por Florida o esquinas muy buenas. Todo depende dónde esté ubicado, pero es difícil que alguien vaya a ponerse donde otro volcó”, razonó.

“Desde el Colegio de Corredores hemos pedido para las inmobiliarias no pagar el ABL hasta diciembre para dar una mano porque también es un sector castigado por la no venta. Con los alquileres de vivienda o de locales te las rebuscás. Pero ventas no hay. En julio no llegamos a las 600 escrituras en la ciudad, fueron 573. Entonces el panorama es muy complejo”, aclaró Pepe.

También opinó que “si se llega a prorrogar el decreto 320, va a ser una hecatombe para los alquileres de vivienda porque llegarían a un año de congelamiento de alquileres. ¿Quién les reintegra a esos propietarios todo lo que se ha devaluado y perdido en un año sin tener incremento o lo que no les han pagado?", se preguntó.

.

Gastronómicos

Según Fecoba, la habilitación de mesas en la vereda en bares y restaurantes elevó la facturación un 45% promedio en los últimos días.

“Al cabo de la primera semana, la facturación promedio del sector gastronómico se elevó hasta un 45%”. Así lo señaló un relevamiento que realizó junto al Movimiento “No más sillas al revés”. En ese contexto, el empresario Marcelo Salas, miembro del consejo asesor de Fecoba, informó que en los primeros días, cuando se permitió ofrecer el servicio en patios y terrazas (opción sobre la cual se dio marcha atrás), “la facturación llegó a aumentar hasta un 60% con relación a la semana pasada”.