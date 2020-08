La pandemia del coronavirus (orthocoronavirinae) azota al mundo y a Argentina, país en el cual ya se están viendo comprometidos los sistemas sanitarios de varias localidades.

Una de las que tiene esta dificultad es la ciudad rionegrina de Cipolletti, en donde se vive un escenario dramático con la situación de un hombre de 80 años con covid-19.

En una ciudad cercana, Fernández de Oro, 44 contagios detectados en un geriátrico complican aún más la situación. Todos los residentes están siendo atendidos dentro del establecimiento, pero el intendente Mariano Lavín asegura que deberían estar internados, mientras que cuatro de ellos ya fallecieron, lo cual, según planteó, deja en evidencia la falta de lugar en los hospitales.

El pastor Luis Anastassi fue derivado el último sábado al hospital cipoleño porque su cuadro de salud desmejoró notablemente en las últimas horas.

El jubilado quedó internado con oxígeno pero sin respirador, debido a que en el centro de salud, ya no tienen más capacidad de camas e inclusive están con falta de personal médico.