El Ministerio de Salud informó esta mañana 29 nuevos fallecimientos por coronavirus en el país, lo que elevó a 2.617 la cifra de muertos desde marzo pasado, y confirmó la detección de transmisión comunitaria de la enfermedad en la la ciudad rionegrina de Bariloche, la región metropolitana del Gran Mendoza y del Gran Rosario.



Estos conglomerados urbanos se suman a los que venían registrando casos sin nexo epidemiológico detectable, que son el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el departamento de San Fernando en Chaco, Neuquén capital y localidades vecinas y las ciudades rionegrinas de General Roca y Cipolletti, según se informó oficialmente.



Al respecto, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, dijo que "están apareciendo casos de brotes por conglomerado que, si no se controlan, pasan a transmisión comunitaria" y afirmó que para evitar esa situación se está trabajando "muy fuerte" en Córdoba, Entre Ríos, Jujuy y en Río Grande y Río Gallegos.

A quiénes se considera un contacto estrecho

Se trata de "departamentos o provincias que no habían tenido casos o habían tenido brotes o transmisión comunitaria y habían logrado controlar la situación". pero que ahora registran nuevos positivos, precisó la funcionaria.Al encabezar el reporte diario que emite la autoridad sanitaria sobre la situación epidemiológica, Vizzotti dijo queAl detectar un caso positivo de Covid-19,(fiebre, dolor de garganta, tos, dificultad para respirar o pérdida de gusto y olfato)

Vizzotti aclaró que no todos los que hayan interactuado en esos dos días previos son contactos estrechos, sino los que "hayan estado 15 minutos a menos de dos metros sin precauciones en un espacio cerrado" y "toda persona conviviente o que presta cuidado a un caso confirmado".



En ese sentido, aseguró que no se considera contacto estrecho vivir en el mismo edificio que un caso confirmado o pasar por al lado de una persona infectada. Si alguien es contacto estrecho debe mantener 14 días de aislamiento y, aun cuando a través de un hisopado de negativo en ese transcurso, no debe retomar las actividades ya que el período máximo de incubación es de dos semanas.

Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud, durante el reporte del jueves (Captura de pantalla).

Los datos del reporte de coronavirus

En el reporte oficial se indicó, además, que fueron 5.782 los contagios de Covid-19 que se registraron ayer en la Argentina y 141.900 el total de infectados, con una tasa de incidencia de 312 casos cada 100.000 habitantes.

Desde el último reporte emitido, fallecieron 14 hombres y 15 mujeres. Cuatro de ellos eran residentes en la provincia de Buenos Aires, nueve vivían en Capital Federal y el restante, en Mendoza. En tanto que seis de las mujeres residían en la provincia de Buenos Aires, ocho vivían en Capital y la restante en Mendoza.

A la fecha, el total de altas es de 62.815 personas y hay 76.468 pacientes con la infección en curso.

Ayer fueron realizadas 14.842 nuevas muestras y desde el inicio del brote se efectuaron 593.044 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 13.069,3 muestras por millón de habitantes.

El número de casos descartados hasta ayer era de 352.916 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico).

Detalle por provincia

(Nº de confirmados | Nº de acumulados)

- Buenos Aires 3.801 | 80.618

- Ciudad de Buenos Aires 1.390 | 49.549

- Catamarca 1 | 61

- Chaco 73 | 3.104

- Chubu. 0 | 253**

- Córdoba 87 | 1.464

- Corrientes 0 | 130

- Entre Ríos 24 | 680

- Formosa 1 | 76

- Jujuy 155 | 1.039

- La Pampa 0 | 8

- La Rioja 10 | 196

- Mendoza 56 | 622

- Misiones 0 | 41

- Neuquén 26 | 958

- Río Negro 57 | 1.432

- Salta 19 | 196

- San Juan 1 | 17

- San Luis 2 | 17

- Santa Cruz 17 | 239

- Santa Fe 49 | 802

- Santiago del Estero 1 | 39

- Tierra del Fuego y Malvinas 10 | 258

- Tucumán 2 | 101