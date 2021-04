A pocas horas para que se venza de Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de medidas restrictivas que firmó el presidente Alberto Fernández en el marco del aumento de contagios y fallecimientos por coronavirus, la Casa Rosada avanza en la unificación de criterios con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para determinar cuáles serán las nuevas políticas públicas que regirán a partir de mayo.

Y es que, con los hospitales públicos al borde del colapso, y las cifras de decesos y nuevos enfermos por Covid-19 en el país que no disminuyeron según el último reporte diario que realiza el Ministerio de Salud de la Nación, el panorama continúa alarmando a millones de familias en medio de la segunda ola de contagios.

A pesar de que en Argentina se haya aplicado la primera dosis de la vacuna contra el virus letal a más de 7.715.006 personas y que se espere para este miércoles a la tarde el aterrizaje del quinto avión de la aerolínea de bandera desde Beijing con un millón de dosis de la vacuna de Sinopharm, es importante prolongar los cuidados individuales y las medidas de prevención.

Se espera que el quinto vuelo de Aerolineas Argentinas desde Beijing aterrice en Ezeiza este jueves alrededor de las 19.

Una persona puede contagiarse coronavirus, e igualmente transmitirlo, a pesar de haberse aplicado las dos dosis de una vacuna, como hace pocas semanas fue el caso del presidente de la Nación. Por este motivo, lo que los expertos sanitarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) recomendaron para evitar posibles contagios es:

1. El uso de barbijo o tapabocas en público

"Son la herramienta de salud pública más importante y poderosa que tenemos", aseguró el ex director del CDC, Robert Redfield. Al tratarse de un virus que se transmite principalmente por el aire, lo que los especialistas sugieren es el uso del barbijo en todas las personas desde la edad de los 2 años en público.

Para que cumpla su efectividad (no contagiarse ni transmitir el virus a otros) deberá utilizarse cubriendo la nariz y la boca. Además del uso del tapabocas, aconsejan mantener una distancia de al menos seis pies, especialmente si se está con personas no convivientes. También higienizar regularmente el barbijo sería una de las medidas más efectivas para evitar el contagio.

Se puede toser o estornudar con el barbijo puesto, pero inmediatamente después, debe cambiarlo por otro limpio y lavarse bien las manos.

2. Mantener distancia social

La OMS recomendó firmemente controlar la distancia entre personas en los espacios, fundamentalmente si se tratan de espacios cerrados y con poca ventilación. "Al menos 1 metro de distancia" es lo que debería haber ente una persona y otra en lugares abiertos a fin de reducir su riesgo de infección cuando otros tosen, estornudan o hablan. Mientras que, si se trata de un encuentro en espacios cerrados, la distancia debería ser de 2 metros.

No solo basta con mantener la distancia, sino también evitar conglomeraciones y reuniones sociales, sobre todo si se realizan en ámbitos cerrados y/o con poca ventilación. Aunque muchas personas no perciban los síntomas de la enfermedad, aun así podrían continuar propagando el virus, y por esto, a su vez, recomiendan los especialistas practicar un saludo distinto que no implique el contacto de las manos, ni abrazos. "Es mejor saludar con un gesto de la mano, una inclinación de la cabeza o una reverencia", advierten desde la organización.

Se recomienda que el distanciamiento sea de hasta dos metros entre persona y persona en el espacio público.

3. Lavarse las manos

Higienizarse adecuadamente las manos no solo previene el contagio del Covid-19, sino también de otro tipo de patógenos. Por esto, los métodos más eficaces que se han difundido públicamente son lavarse las manos con agua y con jabón, o con soluciones a base de alcohol (como el alcohol en gel) antes y después de:

- ponerse el barbijo, y también antes y después de quitárselo y cada vez que se lo toque.

- comer, manipular alimentos y/o amamantar.

- tocar superficies y/o objetos en espacios públicos.

- tocar animales, manipulado dinero o llaves, etc.

- ir al baño o cambiar pañales.

Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de haber estado en un lugar público, o después de sonarse la nariz, toser o estornudar.

4. Ventilar los ambientes

Según Redfield, las gotitas de agua se desprenden al hablar, gritar, estornudar o toser son grandes y pueden atravesar una distancia de más de 90 cm y 2,5 cm. Estos "aerosoles"- termino que se utiliza para describir a las partículas que se emiten de las formas mencionadas- en las personas infectadas son portadoras del coronavirus.

Por esta razón, el CDC y la OMS recomienda la ventilación de ambientes cerrados cada cinco minutos por cada hora (abrir ventanas y puertas), sobretodo en el período invernal o de bajas temperaturas, permitir el recambio de aire para evitar que se acumulen estos aerosoles.

Si está en interiores, abra las puertas y ventanas para que ingrese aire fresco y reducir los "aerosoles", si es posible.

5. Vacunarse

Para reforzar la protección contra la enfermedad, es importante aplicarse las dosis de las vacunas autorizadas para combatir el Covid-19 cuando estén disponibles para usted.

En Argentina el plan de vacunación público, gratuito y efectivo avanza considerablemente. Para registrarse al sistema, consulte previamente a su médico de cabecera.

Mundialmente han sido aplicadas más de 1000 millones de dosis contra el COVID-19.

6. Ante cualquier síntoma sospechoso, aislarse

Los síntomas más comunes del Coronavirus son: fiebre, tos seca, y cansancio. Por otra parte, los síntomas menos habituales que padecen otros enfermos son: pérdida de gusto y el olfato, dolores físicos y/o de cabeza, faringoamigdalitis, congestión nasal, ojos enrojecidos, diarrea o erupción cutánea.

Frente a la sospecha de algunos de estos síntomas, por más leves que sean, es importante cumplir con el autoaislamiento, hasta que se recupere. Es fundamental avisar a las personas con las que se tuvo contacto desde las 48 horas previas al inicio de los síntomas que también deben aislarse. Y finalmente, la OMS recomienda llamar al sistema de salud correspondiente según su jurisdicción.

7. Evitar el transporte público

Para frenar el avance de la segunda ola del Covid-19, se recomienda acotar el uso del transporte público solo en situaciones esenciales o, en el caso de no poder trasladarse en auto, moto, bicicleta o caminando.

Se aconseja reducir al minimo el uso de colectivos y trenes urbanos para los trabajadores y personas esenciales con permiso de circulación correspondiente, y seguir los consejos del Ministerio de Salud.

Asimismo, en caso de tener que viajar en tren o colectivo, es obligatorio el uso del barbijo cubriendo nariz, boca y mentón y mantener la distancia para disminuir los riesgos de contagio. También se recomienda abrir ventanas –si se pudiera- para permitir la correcta circulación del aire.

De ser posible, dele prioridad a los trabajadores esenciales para viajar en el transporte urbano y recurra a otros métodos para dirigirse a su destino.

8. Cubrirse la boca y la nariz al estornudar o toser

Desde que comenzó la pandemia se ha vuelto a enseñar el método para cubrirse el rostro con la parte interna del codo para al momento de estornudar y toser, en caso de no llevar puesto el tapabocas, para evitar la propagación del virus mediante los "aerosoles". Automáticamente luego de estornudar o toser, higienícese las manos.

Pero si tiene puesto el tapabocas, puede toser o estornudar allí, y posteriormente, colocarse una mascarilla nueva y limpia lo antes posible y lávese las manos.

9. Limpieza y desinfección

Otra de las medidas efectivas para reducir la propagación del virus es la limpieza constante de las superficies de alto contacto diario. Esto incluye las mesas, las manijas de las puertas, los interruptores de luz, los mesones, las barandas, los escritorios, los teléfonos, los teclados, los inodoros, los grifos, los lavamanos y los lavaplatos.

10. Otras medidas de cuidado

Evite llevarse las manos a los ojos, nariz y boca.

- Monitoree su salud todos los días: Esté atento a la aparición de fiebre, tos, dificultad para respirar u otros síntomas del Covid-19.

- Controle su temperatura corporal antes de ingresar a espacios cerrados con una persona o más, o sitios públicos

- El Ministerio de Salud de la Nación recomienda no compartir mate, vasos, cubiertos ni ningún objeto de uso personal.