El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, y el coordinador de la Unidad Coronavirus del Conicet, Jorge Geffner, coincidieron este lunes en la necesidad de mantener las medidas sanitarias para evitar que haya rebrotes significativos de Covid-19 en una eventual segunda ola que, estiman, podría darse en marzo o abril de 2021.



El titular de la cartera sanitaria provincial dijo que "esa segunda ola puede ser sobre gente que tiene más de 60 años o no. Si vamos haciendo que la circulación sea solamente sobre gente que en general no tiene causas graves, eso nos ayuda a bajar la circulación del virus en la gente que tiene más peligro".



En declaraciones a radio 19, Gollan agregó que la preocupación del Gobierno bonaerense es que se está registrando "mucha movilidad y algunas escenas que no nos gustan".

Asimismo, aclaró que "la circulación (del virus) baja en temporadas de calor, pero ayudada con medidas de prevención".En tanto, en otra entrevista radial ofrecida esta mañana, en este caso AM 750, Gollan apuntó a las fiestas clandestinas que se realizan cada vez con más frecuencia: "Nos llegaron imágenes de las llamadas fiestas clandestinas, donde están todos sin barbijo y bailando en fiestas privadas, eso no ayuda para nada".Sobre la posibilidad de una segunda ola de contagios, aún con la primera tanda de vacunas en circulación, advirtió que durante un tiempo hay que mantener las medidas de prevención "porque la vacuna no resuelve todo en un día, se requieren meses".Por su parte, en declaraciones a radio FutuRock, Geffner, especialista en inmunología, coincidió con el ministro en que existe "la perspectiva de una segunda ola para marzo o para abril".

"Ojalá que no se plantee, pero es muy probable. Esperamos que con las vacunas no sea un tsunami, sino una ola chiquita", agregó.Asimismo, advirtió que para evitar una propagación masiva en una eventual segunda ola de contagios, además de las vacunas, hay que "volver a esto que hemos relajado demasiado: controles, uso de barbijo, higiene de manos, no juntarnos en lugares cerrados"."Europa está recién ahora empezando a salir de esta segunda ola que fue tremenda, Estados Unidos sigue (transitándola) con 200 mil personas infectadas en un día y 2 mil muertos en un día la semana pasada", ejemplificó el especialista.