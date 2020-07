El Ministerio de Salud informó este sábado 3223 nuevos casos de coronavirus en Argentina y el total de infectados ascendió a 122.524.

Por otra parte, se conocieron 16 nuevas muertes y ya son 2.220 los fallecidos por la pandemia del COVID-19 en el país.

La cartera sanitaria agregó que son 824 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 54,4% en el país y del 63,9% en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

.

"Más respetuosos que nunca del distanciamiento social"

Luego de la flexibilización de la cuarentena anunciada por el presidente Alberto Fernández, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el infectólogo y asesor presidencial Pedro Cahn dijo a Crónica que hay que ser "más respetuosos que nunca del distanciamiento social, del uso del barbijo, del lavado de manos, de toser en el pliegue de codo y de no hacer reuniones clandestinas".

.

"Si los números continúan siendo elevados, no va a provocar un desborde sanitario en lo inmediato, pero no es descartable que pueda ocurrir más adelante y que eso obligue a poner otra vez un pie en el freno en la apertura de actividades", agregó el especialista.

Asimismo, el fundador y director científico de la Fundación Huésped, explayó que "Es importante resaltar que no hay que no realizar reuniones familiares o con gente que no sea conviviente para que de esa manera se pueda controlar la situación".

En tanto, recomendó "no reunirse para el Día del Amigo" y destacó que "será mejor celebrarlo a distancia, para prevenir contagios masivos que la expansión del nuevo coronavirus puede llegar a provocar".