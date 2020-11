Otras 348 personas murieron y 10.880 fueron diagnosticados con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 34.531 los fallecidos y 1.273.356 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó este jueves el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 4.418 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 58,3% en el país y del 60,6% en la Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

Esperanza por los resultados de fase 3 de las vacunas contra el coronavirus.

Los resultados preliminares de la fase 3 de las vacunas de Pfizer y de la Sputnik V (producida por Rusia) que arrojaron una eficacia de 90 y 92 por ciento respectivamente son una "excelente noticia" aseguraron especialistas aunque advirtieron que "todavía faltan terminar los estudios clínicos pero es un muy buen comienzo".



"Para que una vacuna sea útil debe proteger por encima de un 60 por ciento, si logramos tener vacunas que protejan alrededor de un 90 por ciento es una excelente noticia. Si bien hay que esperar un poco más a que los resultados se confirmen con más datos es un comienzo muy bueno", señaló a Télam Andrea Gamarnik, jefa del Laboratorio de Virología Molecular de la Fundación Instituto Leloir e investigadora principal del Conicet.

En el mismo sentido, el médico infectólogoseñaló que " la eficacia que anunciaron tanto Pfizer como la Sputnik V es muy buena" pero alertó que "los resultados que se dieron a conocer son preliminares esto quiere decir que estos estudios clínicos no están terminados".Hojman describió que en los estudios de ensayo clínico con tantos pacientes, como por ejemplo estos que involucran a 30 mil o 40 mil personas y en el actual contexto de pandemia, "se van haciendo cortes preliminares, por ejemplo se van evaluando las primeras cien, las primeras mil etc".

"Para ser aprobada por la OMS una vacuna pide más del 50 por ciento entonces los números son muy buenos" expresó Hojman, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología y añadió que "vamos muy bien pero no son los resultados definitivos".

No obstante, advirtió que "no se puede saber por cuánto tiempo va a durar esta inmunidad, por eso los estudios deben continuar y van a determinar de acá en adelante el tiempo que dura la respuesta inmune, si será necesario volver a vacunar o no, etc.".