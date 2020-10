Otras 384 personas murieron y 13.510 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que ascienden a 26.107 los fallecidos y a 979.119 los casos positivos registrados desde el inicio de la pandemia, informó este sábado el Ministerio de Salud.

.

El ministro de Salud, Ginés González García, consideró este sábado que en toda América "la pandemia está teniendo una duración inesperada" y en este sentido apeló a que la sociedad continúe con los cuidados preventivos, porque la vacuna "podría estar para principio de año o tal vez algunos días antes" y "en marzo" de manera masiva.



"Todos pensábamos que la pandemia en América iba a durar poquito, no como en Asia, pero sí como en Europa (que hoy está teniendo un rebrote muy fuerte) pero por alguna razón que no se explica mucho, -yo por lo menos no tengo la explicación y eso que leo todo lo que hay- está teniendo una duración inesperada, en toda América, desde Alaska hasta Tierra del Fuego", dijo González García en una entrevista a Radio Continental.

.

El titular de la cartera de Salud señaló que esto se está dando "a pesar de que los países han tomados distintas estrategias para contenerla -el caso de los Estados Unidos y Brasil, por ejemplo- y sin embargo sigue siendo persistente y sigue siendo récord sin que nadie sepa bien por qué".