El Ministerio de Salud confirmó este miércoles 1.226 nuevos casos de coronavirus en el país y el total de infectados se incrementó hasta 25.987.

Del total de esos casos, 996 (3,8%) son importados, 10.657 (41%) son contactos estrechos de casos confirmados, 9.948 (38,3%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Desde el último reporte emitido, se registraron 18 nuevas muertes. Trece hombres, nueve de 96, 92, 87, 96, 49, 60, 66, 59 y 78, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); cuatro de 42, 67, 85 y 86 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; y cinco mujeres, tres de 76, 78 y 7 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; y dos de 65 y 62 años, residentes en la ciudad de Buenos Aires (CABA). Al momento la cantidad de personas fallecidas es 735.

Más temprano, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, habló sobre las consecuencias de lo ocurrido el lunes a la noche, luego de que el Gobierno porteño habilitara a los vecinos a poder caminar, correr o andar en rollers en parques y paseos porteños de 20 a 8.

"Cuando pasó lo del cobro de los jubilados, dije en ese momento que la situación, obviamente, era una mala noticia y que se tenían que generar medidas correctivas inmediatamente. Pero en ese momento la circulación viral era muy baja, era al aire libre y en un tiempo de contagio no tan largo. Y no tuvimos un aumento de los casos", respondió Vizzotti este miércoles durante una entrevista en radio Continental.

"Ahora la situación es diferente porque la circulación viral es bastante más alta y tenemos circulación comunitaria, que aumenta el riesgo. Pero, que se haya tratado al aire libre y de personas en movimiento no necesariamente significa que ya no vale la pena hacer más nada y que no valió la pena el esfuerzo realizado", detalló la funcionaria.

Luego completó: "Dije exactamente lo mismo hace unos meses. Lo que pasó el lunes no fue una buena noticia. Se generaron las medidas correctivas. En 14 días vamos a conocer las consecuencias. Lo que sí tenemos que saber es aunque haya sido una mala noticia, lo que tenemos que hacer es reformularlo y arreglarlo para que no nos pase de vuelta".

Vizzotti defendió la iniciativa desde lo conceptual y comparó lo ocurrido con lo que acontenció en Italia y en España. Explicó que después de tantos días y una cuarentena tan largo, las prioridades no son solamente desde el punto de vista sanitario o económico: “Lo que decidió la Ciudad fue con el aval de expertos y en acuerdo con diferentes posiciones de gobernadores de priorizar el componente emocional para que tenga menos impacto el encierro”.