El Ministerio de Salud confirmó este jueves 1.386 nuevos casos de coronavirus en el país y el total de infectados llegó a 27.373.

Del total de esos casos, 999 (3,6%) son importados, 11.091 (40,5%) son contactos estrechos de casos confirmados, 10.542 (38,5%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Desde el último reporte emitido, se registraron 24 nuevas muertes. 17 hombres, seis de 65, 32, 71, 68, 86 y 64, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); diez de 41, 35, 48, 69, 85, 70, 55, 85, 60 y 82 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; y uno de 55 años, residente en la provincia de Chaco; y siete mujeres, cinco de 80, 55, 59, 29 y 84 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; una de 79 años, residente en la provincia de Río Negro; y una de 46 años, residente en la ciudad de Buenos Aires (CABA). Al momento la cantidad de personas fallecidas es 765.

En el reporte matutino se habían conocido seis nuevas muertes. Cuatro mujeres, dos de 63 y 76 años, residentes en la Provincia; una de 47 años, residente en Misiones; y una de 67 años, residente en Capital; y dos hombres, de 91 y 49 años, residentes en la provincia de Buenos Aires.

.

¿Cómo sigue el IFE?

La titular de la ANSES, Fernanda Raverta, destacó el segundo pago del Ingreso Familiar de Emergencia, y resaltó la bancarización de los sectores más vulnerables. En diálogo con Crónica HD, Raverta señaló que esta vez, el calendario de pagos “es más ordenado y más simple de entender. Es un cronograma con tres etapas: primero, quienes cobran AUH (2,4 millones de personas). Cuando esta etapa termine, van a tocar quienes registraron un CBU, y cuando eso termine nos quedan aquellos que nunca tuvieron una cuenta bancaria”.

En esa línea, explicó que “esto es importante porque esta pandemia nos tiene que permitir generar alguna oportunidad para construir una Argentina de iguales. Más adelante habrá otras medidas, y es importante que ya los tengamos bancarizados”.

.

Al respecto dijo que hay cerca de 700 mil personas (del total de 9 millones) que aún no percibieron el pago pese a estar aprobados. De ese total, “400 mil no eligieorn una forma de pago. Fue un trabajo buscarlos para poder sumarlos al sistema. En la página de ANSES están actualizados los datos para saber si pueden y corresponde cobrarlos. El segundo pago del IFE se paga incluso a quienes todavía no pudieron cobrar pero están aprobados”.

Sin embargo, puso en duda una tercera versión del programa de emergencia: “Todavía lo estamos estudiando. Como la cuarentena continúa en algunos lugares, vamos a ver si lo extendemos”. Y estimó que en caso de realizarlo, “deberá incorporar la realidad de las provincias que ya pusieron en marcha sus sistemas productivos. En San Juan, por ejemplo, el 98% del aparato ya está en marcha. Será un tiempo distinto a la apertura comercial, porque no es automático, no es que abren los comercios y ya no se necesita ayuda. y habrá que diseñar políticas públicas que respondan a cada situación. No es lo mismo la situación del AMBa que en el interior bonaerense o en otras provincias”.