El Ministerio de Salud confirmó 6.792 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 213.535 positivos de coronavirus en el país.

Del total de esos casos, 1.123 (0,5%) son importados, 59.408 (27,8%) son contactos estrechos de casos confirmados, 119.544 (56%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Desde el último reporte emitido, se registraron 116 nuevas muertes, lo que eleva el total de fallecidos por la pandemia hasta 3979.

Prohibición de reuniones sociales en el marco de la pandemia

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, consideró este martes que el decreto presidencial que prohíbe los eventos sociales o familiares por 15 días en todo el país para mitigar la velocidad de los contagios de coronavirus (orthocoronavirinae) "es un llamado a la consciencia de la gente para evitar un relajamiento".

.

"Hay una cuestión que tiene que ver con la consciencia y otra con las normativas para fortalecer la posición de que la gente no se junte. No sé si el decreto será de cumplimiento efectivo o no, lo que sé es que se trata de preservar la vida de la gente", explicó el funcionario en declaraciones formuladas a radio Metro.Analizó que ese tipo de normas se dictan con el propósito de "apoyar la concientización y de resaltar la importancia de que no nos juntemos".

.

Detalle de casos de coronavirus por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):

Buenos Aires 4.337 | 129.451

Ciudad de Buenos Aires 1.371 | 64.069

Catamarca -2 | 63

Chaco 53 | 3.755

Chubu. 1 | 293

Córdoba 147 | 2.714

Corrientes -4 | 191

Entre Ríos 22 | 898

Formosa 1 | 82

Jujuy 269 | 2.750

La Pampa 1 | 159

La Rioja 29 | 381

Mendoza 106 | 1.579

Misiones -1 | 51

Neuquén 18 | 1.242