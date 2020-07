El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, aseguró que "hay una evidente estabilización de los casos" de coronavirus en el distrito, al tiempo que desestimó la posibilidad de que en la próxima etapa de la cuarentena se permitan reuniones sociales. Covid-19: contagios y reuniones sociales

Tras mostrar la curva de casos diarios y de fallecimientos por Covid-19 que se registra el la Ciudad, el funcionario sostuvo que "hay una evidente estabilización de datos que seguiremos viendo en los próximos días para ver cómo evolucionamos".



Quirós recordó que 83,4% de los casos confirmados tiene entre 0 y 59 años, mientras que el 82% de los fallecidos tiene más de 60, con un promedio de edad de 75,6 años, en tanto que la letalidad (porcentaje de fallecidos sobre casos) aumenta cinco puntos cada década.



El ministro destacó el trabajo que se está realizando en centros y salud y geriátricos donde, a partir de un testeo serológico (de anticuerpos), se realiza a los positivos un test de PCR (que busca el virus), lo que "permitió diagnosticar muchas personas que no habían tenido síntomas pero que estaban contagiando".



Consultado sobre si se habilitarán encuentros familiares después del 17 de julio, Quirós sostuvo que "si todo sigue como viene, no estamos imaginando liberar reuniones sociales, y menos en espacios cerrados". Cuarentena: AMBA

En relación a posibles diferencias con provincia de Buenos Aires en la siguiente fase, el titular de la cartera sanitaria porteña sostuvo que "las características demográficas, sociales y económicas de cada jurisdicción, incluso entre los diferentes municipios de provincia, son diferentes y las decisiones operativas tienen que ser adaptadas a cada realidad".



"Doy un ejemplo: casi toda la producción industrial de los elementos que se comercializan en la Ciudad se producen en el conurbano bonaerense, entonces la industria bonaerense es esencial, para ellos y para Capital; en cambio acá es mucho más esencial el comercio de barrio que distribuye esos productos", graficó. El comportamiento de la pandemia

"Se estima que por cada infectado detectado hay otros 10 asintomáticos, por lo que se estima que en la Ciudad de Buenos Aires se infectó ya alrededor del 12 por ciento de la población", señaló sobre la situación del coronavirus. Y continuó: "Cuando uno compara la Ciudad con urbes similares, la mayoría ha completado una primera curva con niveles entre 12 y 20 por ciento. Creemos que acá todavía van a aumentar los casos pero estamos en una curva relativamente madura". Sin embargo, advirtió que, en caso de que se alcance un pico y después comiencen a descender los casos, "el hecho de completar una curva no significa que puedan reaparecer casos" como se vio en otras ciudades. La ocupación de camas de terapia intensiva en la Ciudad

Quirós describió que "en los últimos siete días estamos entre el 62 y el 65 por ciento, más o menos estables, porque la cantidad de alta de cuidados intensivos fue similar a los ingresos". Argentina, elegida para probar la vacuna contra el Covid-19

Finalmente, consultado sobre que Argentina será una de las sedes donde se probará la fase 2b/3 de la vacuna contra el coronavirus de las compañías farmacéuticas Pfizer y BioNTech, Quirós sostuvo que se trata de una "gran noticia" y "es un reconocimiento a los grupos de investigación que hay en el país".