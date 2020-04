Hace un mes que a Marisol San Román le hicieron el primer hisopado y una semana después supo que había contraído coronavirus. Su vida, la que estaba viviendo en España cursando una maestría, cambió para siempre. Al igual que las casi 2 millones de personas que en el mundo dieron positivo.

Marisol, que sólo tiene 25 años, recibió este miércoles, el resultado que la convirtió en recuperada del virus. La joven, en una charla íntima con este medio, reveló cómo es la intensa experiencia que le tocó vivir, debido a ese enemigo invisible que desconocía y que la atacó de forma inesperada.

Marisol se contagió al compartir la manteca de cacao de una amiga.

"Me siento feliz, siento que ya todo terminó. Cuando vi el resultado lloré de la emoción”, aseguró Marisol.

"Me siento feliz, siento que ya todo terminó. Cuando vi el resultado lloré de la emoción"

Además de los síntomas del covid, está padeciendo mononucleosis, que según ella, se la “reactivó este virus”. Ella había padecido esta enfermedad a sus 12 años pero su mayor ansiedad la vivió esperando el resultado del hisopado para saber si efectivamente lo peor ya había pasado.

“Cada cinco minutos entraba a la aplicación como una loca para ver si cargaban el resultado. Tal vez estaba ansiosa, pero el esperar se hizo parte de mi día a día. Aprendí a tener paciencia porque también entiendía que hay gente que es más importante en este momento que le hagan el hisopado, como que analicen un caso sospechoso, y no es tan urgente una persona que ya saben que tiene coronavirus. Entiendía que había prioridades”, aseguró.

El resultado que le confrimó a Marisol San Román estar recuperada de Ccoronavirus

Si bien para Marisol “lo peor ya pasó”, y debe continuar aislada por algunas semanas, fue mucho lo que aprendió en este mes que le tocó vivir a raíz del contagio. “Este lunes se cumplió un mes desde que me internaron por primera vez. Estuve ocho días internada antes de saber que tenía coronavirus”, contó.

Marisol estaba estudiando en Madrid, ni ella ni sus compañeros sabían de la existencia del coronavirus. Fue recién el 23 de abril que en una cena con amigos, supieron del primer caso. En ese entonces, el caso del que se hablaba, había sucedido en una isla en Italia próxima a España.

El kit con el que Marisol San Román se hace sus propios controles por el coronavirus

“La universidad seguía abierta. Empecé a tomar un montón de medidas por lo que me decía mi papá desde Argentina, porque allá nadie tomaba ninguna medida. Mi papá me decía que estaba muriendo gente en Italia, yo no tenía ni televisor”, dijo Marisol.

Mientras tanto ella usaba barbijo para moverse por la calle, como le había aconsejado su padre pero durante las clases se lo quitaba. “Atrás mío había una persona que tosía todo el tiempo. Al final esa persona tenía coronavirus, por ejemplo. Me enteré de ese caso una vez que estaba en Argentina. Al principio la universidad nos enviaba mails con la aparición de los casos pero después dejaro. de hacerlo porque tuvieron muchos casos. y por lo que sé. hubo algunos que murieron”, aseguró.

Por decisión propia se mantuvo encerrada en su casa debido a una otitis que padecía, por miedo a arriesgarse a contraer la enfermedad. Y fue en ese momento recién que su universidad comenzó a dar clases a distancia. “Hasta entonces yo no había pensado en volver a la Argentina porque tenía exámenes el 24 y el 25 de marzo, iba a perder el cuatrimestre. El 10, cuando cerraron la universidad decidí con mis amigos latinos volverme”, contó.

“Me fui a cenar con unos amigos como despedida y ese fue el día del contagio. Fui al baño con la novia de un amigo y ella me prestó manteca de cacao. Esa chica al final tenía coronavirus pero era asintomática, que son los peores casos porque son los que contagian y no tienen síntomas”, recordó.

Todos los asistentes a esa cena contrajeron la enfermedad. Inclusive su mejor amigo de 27 años. “Mi mejor amigo que estaba ahí terminó entubado pero la pasó y ahora está bien, ahora están todos bien”, contó.

La medicación que Marisol San Román debe tomar por el coronavirus. "Sos tu propio médico", dijo.

Ella fue y es uno de los pocos casos que se atrevió a decir en público que había contraído la enfermedad. “Ninguno quiso hablar por la discriminación y el acoso. Yo vi a la chica que me prestó el labial que le habían hecho cadenas acusándola de que tenía coronavirus. Ninguno quiso hablar porque es muy fuerte el estigma y la discriminación”, advirtió.

“Soy la primera que dio la cara y dije que tenía coronavirus y ni siquiera me imaginé el impacto que eso iba a tener. Los primeros días tenía más de 300 mensajes con amenazas, insultos. Muchísimos mensajes horribles como ‘trajiste la enfermedad acá, ojalá que te mueras’”, contó Marisol.

"Soy la primera que dio la cara y dije que tenía coronavirus. y ni siquiera me imaginé el impacto que eso iba a tener."

Los mensajes que recibió fueron tan fuertes que hasta tuvo que denunciar oficialmente el ciberacoso que recibió. “Me dio miedo las cosas que me decían, me asusté. Y hablaba con otros chicos y estaban pasando por lo mismo”, aseguró.

"Sé dónde vivís, voy a ir a buscarte, voy a hacer que no hables nunca más", contenían algunos de los mensajes que recibió. “De la nada vos tenés 300 mensajes de gente que te dice que te quiere prender fuego”, expresó alarmada.

Según Marisol, ella fue quien hizo la primera denuncia en el país por ciberacoso en referencia al coronavirus. “Y agravada por violencia de género porque era un hombre que me decía cosas muy horribles. La denuncia está radicada en la Ciudad de Buenos Aires”, dijo.

Marisol San Román en su lucha contra el ciberacoso y la discriminación por el coronavirus

“Es muy difícil cuando tenés coronavirus porque estás muy sensible y estás completamente encerrado y aislado. Yo no creo que la gente actúe por maldad sino por desconocimiento”, expresó y agregó: “Nos atacan porque la gente imagina del otro lado que sos un monstruo verde que los vas a enfermerar, y en realidad sos una persona que está en cama, aislada completamente, y el único contacto que tenés con el exterior es un guante de latex y un barbijo para poder agarrar una comida en un plato descartable, que en mi caso me lo deja mi papá, esa es la realidad de la persona que tiene coronavirus”

“Es muy difícil cuando tenés coronavirus porque estás muy sensible y estás completamente encerrado y aislado"

Marisol está en su casa de Vicente López viviendo junto a su padre. Pero su vida no es normal, se ecuentra aislada, sin contacto físico con nadie y tomando medidas estrictas.

“Tomás muchísimos cuidados porque sos tu propio médico. Tenés que tomarte vos la temperatura, medirte vos la saturación, y a tus médicos los ves de forma on line, cuando a mi me ven es porque estoy internada”, contó la joven.

“Te sentís completamente sola, indefensa y hay días que llorás porque simplemente querés un abrazo”, expresó.

Así debe comer todos los días Marisol San Román por padecer coronavirus.

Estas Pascuas Marisol las pasó sola, aislada en el cuarto que pasó los días esperando el resultado del hisopado, y sorteando las afecciones de salud que padece debido al virus. “Mi papá me preparó unos fideos que me hacía mi abuela. que hace dos años murió. para que me sienta mejor, como un gesto para que me sienta bien”, contó con emoción.

“Te sentís completamente sola, indefensa y hay días que llorás porque simplemente querés un abrazo”

Desde que comenzó esta pesadilla, Marisol bajó 12 kiilos, y le cuesta mucho cada comida. “Mi papá llegó a servirme puré con forma de corazón para que coma. Hay días que no quería comer de lo mal que me sentía, se me cerraba la garganta. y él estaba desesperado del otro lado de la puerta”, relató.

Por eso, Marisol entiende que los insultos y la discriminación que recibe alguien que padece coronavirus, es mucho más que un mensaje ofensivo. “Cuando hay mensajes horribles con insultos que te llegan cuando estás así de sensible. el dolor que te genera es terrible, por eso la gente no quiere contar que tiene coronavirus”, expresó.

“No tengo contacto con nadie, la única vez que me vio mi papá a menos de un metro fue la semana pasada que me dio una asfixia, y me tuvo que estirar la cabeza para atrás. Él tenía barbijo, guantes y todo, eso fue lo más cerca que lo tuve en todo este tiempo”, contó con dolor.

“Cuando hay mensajes horribles con insultos que te llegan cuando estás así de sensible. el dolor que te genera es terrible"

Esa asfixia, le costó un desvanecimiento y hasta una internación de urgencia.

“Creí que ese día no lo lograba, fue terrible. Fue el día más duro porque no era dolor, era quedarme inconsciente. Estaba tirada en el piso, no respiraba, sentía que me estaba yendo. Ese fue el día más fuerte de todos”, relató.

Marisol fue asistida por su padre pero también fue atendida por personal médico que debió reanimarla. “Esas personas fueron héroes porque yo tenía coronavirus y ellos tuvieron que colocarme oxígeno en la boca, y llevarme a upa por las escaleras”, expresó agradecida.

“Hay que humanizar la enfermedad. Cuando la gente empieza a conocer la realidad empieza a dejar de discriminar”, aseguró.

El kit de desinfección que usa todos los días Marisol San Román ante el coronavirus

“Lo que más me doli. durante este tiempo fue cuando en la segunda internación, volvía en la ambulancia y por la ventanilla veía gente que caminaba de a dos o tres con la bolsita, charlando como si nada y sin barbijo. Vecinos de a dos paseando el perro, ver que no se estaba respetando la cuarentena, con todo lo que yo estaba pasando, fue lo peor”, dijo Marisol.

Pero dentro de todo lo malo, Marisol también encontró muchas cosas buenas, entre ellas “el amor”. “La valoración del amor, recibir el cariño de un montón de gente, el acompañamiento. El amor y el acompañamiento es sentir que no estás solo”, aseguró.

“Hay que humanizar la enfermedad. Cuando la gente empieza a conocer la realidad empieza a dejar de discriminar”

Marisol ya es uno de los casos recuperados, pero mientras pasa los días que le quedan aislada, se imagina y se visualiza estando completamente sana . “Me veo caminando por calle Florida, o por los lugares donde trabajaba antes. Lo hice como ejercicio muchas veces, me imagino escenas de mi vida cotidiana de cuando era una persona normal viviendo en Buenos Aires”, describió.

“No puedo llorar porque cuando lloro me saturo el oxígeno. No pude llorar cuando la persona que estaba conmigo me dejó porque no se la bancó. También me hizo re mal que se muera gente en mi camino, gente que conozco, esas cosas te parten”, contó Marisol sobre los momentos que la entristecen.

Los dibujos que Marisol San Román realiza en sus tiempos de aislamiento por el coronavirus

Marisol hoy está contacto virtual con otros portadores del virus tanto en Argentina como en otros países. “Gracias a Dios de todos con los que hablo hoy ninguno se murió” Habla con ellos, se apoyan mutuamente y hasta comparten situaciones que sienten en común debido al virus. Esta experiencia que un día sin ningún aviso la embistió, sabe que no sólo a ella le cambió la vida. Sabe que casi dos millones de personas en el mundo que están pasando por lo mismo.

“El mundo va a ser completamente distinto después de esto. Por un lado vamos a ser más humanos, vamos a entender que nos puede pasar a todos. A muchas familias en esta navidad les va a faltar una persona en su mesa. Yo creo que esto va a afectar en la vida de todos porque no va a haber nadie a la que no le pase. que no tenga un familiar, un amigo, un conocido muerto o afectado por el virus”, dijo.

“Vamos a ser más humanos porque esto no distingue clases. Le puede agarrar al más rico de todos o al más humilde, le puede agarrar a cualquiera. Es una enfermedad que no distingue clases, ni países, ni nada”, agregó.

“Nos vamos a volver más humanos y más colaborativos porque cuidarnos va a hacer que también cuidemos al otro. Yo tuve H2N3 a los 19 años, la única diferencia es que te hacían un hisopado, te daban Tamiflú, la pasabas mal cinco días y después listo. La diferencia es que estaba la cura, estabas cinco dias encerrado solo, pero después tu vida seguía normalmente. Cambiaría todo que se encuentre la cura”, concluyó.