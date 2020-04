"Hicimos este viaje de placer que terminó en un viaje de terror", sostuvo en diálogo con cronica.com.ar uno de los dos primeros casos positivos de coronavirus en el país -que fue internado en la Clínica Santa Clara de Florencio Varela de la red Basa Salud-, y que luego de 27 días, finalmente recibió el alta médica.

El último miércoles se conoció el resultado de la última prueba de PCR, la cual informaba que Miguel Ángel Rosales (69) no tenía más el virus, por lo que podía regresar a su casa. “Cuando me dieron el informe, lloré toda la tarde. No me lo esperaba, veía un positivo, un negativo y así sucesivamente. Pero cuando me hicieron el final, gracias a Dios me dio negativo”, expresó.

“Ahora estoy con mi hija de 35 años, a mi ángel guardián ya no lo tengo más”, lamentó el hombre, oriundo de Chubut, que perdió a su esposa tras regresar de un viaje a España el último 25 de marzo. “Mi esposa viajó conmigo y ella falleció por coronavirus en Semana Santa”, detalló.

La pareja viajaba en el vuelo 1134 que iba de Madrid a Buenos Aires y ambos contrajeron la enfermedad por culpa de Carmelo Giglio, el pasajero que se subió empastillado al avión para ocultar sus síntomas y casi se muere en el viaje.

El detonante: el vuelo

“Nos contagiamos en el maldito avión, ese fue el detonante. El vuelo dentro de todo fue normal. Abordamos y salimos, pero nosotros tuvimos mala suerte de que mi esposa estaba sentada al lado del pasillo en la última fila y ahí estaban las personas que se sentían mal y las enfermeras", señaló.

Y luego precisó: “Yo tenía un avión ese mismo día para irme, pero me cancelaron los vuelos y no me pude ir a Chubut. Todos pasamos por cámaras para que nos tomen la fiebre y después nada más, pasamos la aduana sin ningún problema”.

"Nosotros habíamos hecho la cuarentena allá en Madrid, de ahí salimos sin ningún tipo de alteraciones. Empezamos con mi mujer a presentar síntomas el 29 de marzo. Ella empezó con fiebre y se fue elevando hasta llegar a los 40 grados. La emergencia no pudo actuar en el momento necesario, estuvo cinco días en casa con una medicación y con un antibiótico hasta que tuvimos que ir de urgencia a internarla, pero no resistió", detalló a este medio.

Y agregó: "El día 4 de abril empecé con 39 grados, ya se venía complicando la situación y ahí fue que nos internaron a los dos". Un fuerte dolor corporal, malestar en general y un poco de dificultad para respirar fueron algunos de los síntomas que padeció en ese momento Miguel Ángel.

“Hace 27 días que estoy internado. Pero gracias a este grupo grande que tiene esta clínica hoy puedo salir caminando, es digno de agradecer desde la persona limpia hasta el que me alimentó y me llevó a hacer una placa, a todos", comentó.

“Tuve miedo a morir. El tercer o cuarto día dije 'bueno, ahora me toca a mí. Esto es lo último'. Yo pensé que hoy no iba a estar hablando, pero gracias a dios hoy estoy acá", enfatizó. Pese a que aclaró que esta situación "no será fácil de digerir" y que "llevará tiempo", Miguel Ángel se mostró feliz y agradecido por estar con vida.