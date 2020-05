Desde el Ministerio de Salud de la Nación se señaló hoy que si bien se observa un "aumento de circulación de personas" en el Área Metropolitana de Buenos Aires, ese movimiento no supera "de ninguna manera" el establecido como máximo en lo previsto por la Fase 3 del aislamiento que rige para la región por la pandemia de coronavirus, a la vez que informó dos nuevas muertes por Covid-19, por lo que suman 321 los fallecidos en el país.



Al encabezar el reporte diario de la cartera sanitaria, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, explicó que en esta Fase 3 el área compuesta por la ciudad de Buenos Aires y los municipios del conurbano bonaerense tiene permitida una circulación máxima del 50% de la población y que, en materia de transporte, actualmente no se supera el 30%.



Mientras tanto, el aumento del tránsito y los embotellamientos se explican por los operativos de control en los accesos a la ciudad y en el mayor uso del automóvil particular, algo que, según Vizzotti, está recomendado en este momento.

Además de reiterar que el transporte de pasajeros es sólo para el personal considerado "esencial", la secretaria recordó que toda salida de los hogares debe hacerse siguiendo las recomendaciones de distanciamiento físico y uso de tapabocas.



Vizzotti también alertó sobre la suba del porcentaje de positividad promedio, que está ubicado en 8,76% de los test realizados desde el inicio de la pandemia pero que, en el día de ayer alcanzó el 10%.



Por ello se está "trabajando con las áreas de epidemiología de las provincias" en "la sensibilización" de la definición de caso y en "abordar de manera particular" la definición de contacto estrecho sobre todo en lugares donde "la dinámica de transmisión" puede verse afectada por condiciones sociales, de encierro o hacinamiento.

En ese sentido, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, también se refirió a la ampliación de la tipificación de caso sospechoso que, desde ayer, incluye a los síntomas ya conocidos, la pertenencia a barrios populares, comunidades originarias o la participación en instituciones cerradas como penitenciarías o geriátricos.



En ese sentido, la presencia de uno de los síntomas como son la fiebre de 37.5°, el dolor de garganta, la dificultad respiratoria y la perdida de gusto u olfato, combinada con la pertenencia a uno de esos grupos bastará para ser considerado "caso sospechoso".

Costa además definió que se entiende por barrio popular, siendo todo aquel en el que más del 50% de sus habitantes no poseen título de propiedad y tienen dificultad para el acceso a dos o más servicios.



También serán considerados de la misma manera aquellos que tengan algún síntoma y formen parte del personal de salud o del considerado "esencial", como por ejemplo, las Fuerzas de Armadas y de seguridad.

Las cifras del coronavirus en Argentina

Según se informó esta mañana, el total de casos confirmados en Argentina es de 6.563 y que el 94% de los detectados ayer se dieron en la provincia de Buenos Aires y en Capital, con una tasa de incidencia de 14,5 cada 100.000 habitantes.

En las últimas 24 horas murieron de dos mujeres: una de ellas tenía 82 años y vivía en Capital; y la otra, 66 y residía en la provincia de Buenos Aires. Lo que eleva el número total de víctimas fatales hasta 321 personas. La tasa de letalidad es del 4,9% de los casos confirmados y la tasa de mortalidad, de siete fallecidos cada millón de habitantes.

Respecto a los confirmados, 932 (14,2%) son importados, 2.974 (45,3%) son contactos estrechos de casos confirmados, 1.926 (29,3%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Del total de casos, el 49% son mujeres y el 51% son hombres.

A la fecha, el total de altas es de 2.266 personas. Ayer fueron realizadas 2.927 nuevas muestras y desde el inicio del brote se efectuaron 90.474 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 1.993,8 muestras por millón de habitantes.

El número de casos descartados hasta el martes de 68.926 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico). Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 41 años.

Ayer fueron confirmados 285 nuevos casos.

Detalle por provincia

(Nº de confirmados | Nº de acumulados):

-Buenos Aires 80 | 2236

-Ciudad de Buenos Aires 188 | 2286

-Catamarca 0 | 0

-Chaco 10 | 486

-Chubut 0 | 4

-Córdoba 3 | 350

-Corrientes 1 | 71

-Entre Ríos 0 | 28

-Formosa 0 | 0

-Jujuy 0 | 5

-La Pampa 0 | 5

-La Rioja 0 | 60

-Mendoza 1 | 87

-Misiones 0 | 26

-Neuquén 0 | 111

-Río Negro 1 | 290

-Salta 1 | 5

-San Juan 0 | 3

-San Luis 0 | 11

-Santa Cruz 0 | 49

-Santa Fe 0 | 244

-Santiago del Estero 0 | 16

-Tierra del Fuego y Malvinas 0 | 148

-Tucumán 0 | 42