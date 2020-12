Los ensayos clínicos de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford fueron avalados por The Lancet, según la publicación aparecida este martes en esta prestigiosa revista científica.



Los resultados fueron examinados por un comité de científicos independientes, que confirmó que esa vacuna es eficaz en un promedio del 70%, el mismo porcentaje que había anunciado AstraZeneca el pasado 23 de noviembre.



El análisis intermedio de la eficacia y seguridad de la vacuna ChAdOx1 nCoV-19 se realizó sobre cuatro ensayos controlados aleatorios ciegos en curso, que tuvieron lugar en tres países.



En los participantes que recibieron dos dosis estándar "la eficacia de la vacuna fue del 62,1%", mientras que en aquellos "que recibieron una dosis baja y luego una estándar, la eficacia fue mayor a 90%”.

.



"Los primeros datos provisionales de seguridad y eficacia de una vacuna contra el coronavirus evaluada en cuatro ensayos en tres continentes muestra una eficacia significativa del 70,4% después de dos dosis y una protección del 64,1% después de al menos una dosis estándar contra la enfermedad sintomática sin problemas de seguridad", precisó The Lancet.



La infectóloga del Hospital Muñiz, Gabriela Piovano, dijo que lo que se comprobó es que una "menor dosis hace reaccionar mejor al sistema inmunológico", en relación a la eficacia de más del 62% en aquellos que recibieron dos dosis estándar.



"La conclusión es que no se necesita una alta dosis para obtener una buena respuesta, esto es un hallazgo. Ellos se dieron cuenta que algo estaba mal, pero luego tenía mejores resultados, no fue a propósito", afirmó, y añadió: "Son conclusiones en la experiencia, no en el conocimiento".

.



Y agregó que en los ensayos "vacunaron con menos dosis y la segunda vez con una normal, esa es la estrategia que van a tomar".



Sobre la eficacia promedio, explicó que "se infectaron 30 de cada 100 que fueron vacunados contra el coronavirus" con dos dosis, mientras que con una dosis fueron 40 los contagiados.



Comentó que en el ámbito científico especulan con "combinar la vacuna de Oxford con la rusa porque usan la misma estrategia: toman el adenovirus, lo inactivan y le ponen dentro de su ADN una secuencia del coronavirus, y así el sistema reconoce al adenovirus como algo que tiene que atacar".



The Lancet detalló qu e "en los participantes que recibieron dos dosis estándar, la eficacia contra el Covid-19 sintomático primario fue constante tanto en el Reino Unido (60,3%) como en Brasil (64,2%), lo que indica que estos resultados son generalizables en dos entornos diversos con diferentes tiempos" para la dosis de refuerzo.

.



Se trata de los ensayos de fase 1/2 y de fase 2/3 en Reino Unido, de fase 3 en Brasil y de fase 1/2 en Sudáfrica, detalló The Lancet.



Entre el 23 de abril y el 4 de noviembre de 2020, un total de 23.848 participantes fueron reclutados y vacunados en los cuatro estudios: COV001 (Reino Unido), COV002 (Reino Unido), COV003 (Brasil) y COV005 (Sudáfrica).



Un total de 11.636 participantes en el Reino Unido y Brasil cumplieron los criterios "para ser incluidos en análisis primario", de los cuales 5.807 recibieron dos dosis de la vacuna y 5.829 dos dosis de producto de control (vacuna antimeningocócica conocida como MenACWY y/o solución salina).



Los ensayos de fase 1/2 en el Reino Unido se llevaron a cabo "en cinco sitios" que comenzaron el "23 de abril de 2020" con voluntarios de entre 18 y 55 años, posteriormente en agosto se enrolaron personas de van de 56 a 69 años y desde el 13 de agosto de 2020 de 70 años o más.

.



En tanto, la fase 2/3 comenzó el 28 de mayo y se inscribió a participantes "en 19 sitios de estudio en Inglaterra, Gales y Escocia".



De las personas incluidas en los análisis primarios de eficacia en Reino Unido, el 86,7% tenía entre 18 y 55 años (6.542) y en Brasil el 89,9% (3.676).



Los de 56 años o más fueron reclutados más tarde y contribuyeron al 12,2% del total en los dos países en al análisis actual, agregó la publicación.



El laboratorio mAbxience producirá en Argentina 150 millones de dosis de esta vacuna, que está hecha de una versión debilitada de un virus del resfrío común (adenovirus), modificado genéticamente de manera que es imposible que crezca en los seres humanos.



Epidemiólogos destacan que la vacuna de Oxford es la más económica, a un costo de entre 3 y 4 dólares por dosis, y que para su conservación sólo requiere entre 2 y 8 grados, lo que la hace más fácil de transportar.