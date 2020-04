Por Ana Breccia

@anabreccia

Argentina cerró sus fronteras y muy pocos extranjeros lograron retornar a su hogar: cientos de españoles varados en nuestro país se agruparon y, cada uno con una historia distinta, ruega volver a su país mientras se mantienen económicamente al día, con ahorros, tarjeta de crédito o ayuda de sus amigos.

La embajada y consulado atienden sus reclamos pero no les dan una respuesta concreta y menos una fecha estimada de regreso al suelo ibérico. Un avión de la aerolínea española Iberia partió este lunes desde Buenos Aires rumbo a Madrid con 175 españoles, pero otros cientos siguen esperando con miedo e incertidumbre de perder su trabajo o vivienda.

No obstante, no pierden las esperanzas de volver a su tierra natal y para darle más fuerza a la causa común armaron un nutrido grupo de WhatsApp llamado "QUEREMOS VOLVER A CASA", que cuenta con unos 270 integrantes, para mantenerse acompañados e informados sobre lo que va ocurriendo a cada instante.

En diálogo con cronica.com.ar, José "Pepe", un español varado, contó que vino en noviembre del año pasado "a trabajar en una ONG" y que ya tenía su pasaje de vuelta para "el 16 de marzo", aseguró. Ahora se encuentra "sin sustento económico, contaba para unos meses nada más y esto genera bastante estrés". Junto a un grupo de varados "estamos usando Twitter, haciendo spam masivo a todos. Queremos estar en casa", lamentó.

Además, contó la dramática historia de una española junto a su hija: "Una mujer de Málaga vino con su hija de 3 años para que le trasplantaran el corazón hace cuatro meses. La niña ya fue operada y está bien pero no puede volver a su casa. Ella está realmente desesperada".

Otra historia es la de Javier Castilla López De salamanca. "Vivo en Argentina desde 2013, en Bariloche, porque me había casado con una chica de la que me separé. Luego del divorcio decidí quedarme acá porque me gustaba pero en septiembre del año pasado comencé a sentirme solo y decidí volver a mi país. Por la diferencia económica ahorré unos meses y en febrero compré mi pasaje, volaba desde Chile el 25 de marzo. Lo compré mucho antes que existiera este virus", contó.

Con la idea de volver a su país de origen "el 25 renuncié a mi trabajo, dejo mi casa, vendo todas mis cosas y corto mi vida en Argentina. Me quedo en casa de unos amigos 10 días con la idea de viajar a Chile y volver a España. Cerraron las fronteras y me quedé sin nada. Como viajaba desde Chile y no desde Buenos Aires el consulado no me hace caso. No tengo ninguna opción, no tengo dinero y el pasaje que anularon me dieron un bono que no me vale. Estoy viviendo de la caridad de amigos que me hospedan en sus casas y me dan de comer y sin ninguna opción más que rezar. "

El transporte aéreo está paralizado en Argentina desde mediados de marzo y sólo se permiten los vuelos autorizados por el Gobierno argentino. El primer vuelo especial de Iberia salió el pasado 22 de marzo, y en estos seis aviones viajaron de regreso al país europeo más de 1.100 ciudadanos españoles.

Alicia vive hace 20 años en España: "Vine de visita y necesito regresar, me anularon dos veces el pasaje de vuelta, tengo a mi marido enfermo, tengo que trabajar y pagar la hipoteca. No nos dan respuesta y nos estiran hasta septiembre el regreso".

El Consulado de España en Buenos Aires mantuvo abierto hasta el pasado 16 de abril un registro para los turistas y transeúntes españoles que desean regresar a su tierra en el que se anotaron más de 2.000 personas.

Otro de los casos es el de Juan Antonio, que se encuentra en Buenos Aires junto a su esposa y su hija de 3 años y pide "volver porque tengo miedo de perder mi trabajo". "Soy guardavidas y con mi mujer laburamos allá, pero nuestro temor es regresar y quedarnos sin trabajo", remarcó.

Por su lado, Ludmila junto a su hijo menor lamentó: "Estamos pidiendo regresar a España, estamos intentando que nos escuchen que hagan caso a los mensajes que mandamos y pongan más vuelos. La situación se pone difícil y lo único que queremos es regresar a casa, nos espera nuestra familia".