El crucero Coral Princess, que tenía previsto recalar este domingo en el muelle de Puerto Madryn, continuó su viaje hacia Montevideo, advertido por las autoridades locales de que tanto la tripulación como los pasajeros no podrían desembarcar si el buque tomaba amarras en ese puerto chubutense.



Esta jornada durante la mañana la guardia de la prefectura confirmó que "el Coral Princess siguió su recorrido hacia el puerto de Montevideo, por lo que directamente no ingresó al Golfo Nuevo", el accidente geográfico que le da forma a la cara sur de Península Valdés, sobre el noreste del Chubut.



La administración portuaria había evaluado varios escenarios ante el pedido que realizó el intendente de esa ciudad, Gustavo Sastre, quien solicitó formalmente que se impida a los cruceristas transitar por la ciudad, lo que finalmente fue tenido en cuenta y se resolvió "permitir el atraque del crucero pero no autorizar, ni a la tripulación ni a los pasajeros, el desembarco en el muelle Comandante Luis Piedrabuena", por lo que la nave de lujo enderezó el timón hacia la capital uruguaya.



El Coral Princess -con una eslora de 330 metros y capacidad para 3.600 pasajeros- era uno de los últimos en llegar para la temporada de cruceros 2019-2020 que está llegando a su fin.

En tanto, el gobierno de Tierra del Fuego prohibió el amarre en el puerto de la ciudad de Ushuaia de un crucero proveniente de Chile con pasajeros que estuvieron en algunos de los países más afectados por la pandemia de coronavirus.



El Ventus Australis, con capacidad para 210 personas, provenía de la ciudad chilena de Punta Arenas, y tanto los visitantes como la tripulación no cumplían con el requisito de haber estado embarcados 14 días antes de la llegada a puerto, medida fijada por las autoridades nacionales y provinciales para permitir el ingreso al país.



El presidente de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) Roberto Murcia, detalló que el barco tenía previsto amarrar en Ushuaia a las 0.15 de este domingo "pero se le comunicó al capitán que no se les permitiría desembarcar".

El Ventus Australis no cumplía con la cuarentena.



Murcia recordó que además de los días consecutivos de embarcación, para atracar en Ushuaia los funcionarios sanitarios les exigen a las embarcaciones "cumplimentar con toda la documentación necesaria, entre ella presentar declaraciones juradas donde se detalla que las personas vienen en buenas condiciones. Esta documentación está firmada por el médico y el capitán", aseveró.



Las restricciones a los cruceros turísticos están incluidas en el decreto de declaración de emergencia sanitaria dictado por el gobernador fueguino Gustavo Melella, que también suspende el ingreso de turistas por vía terrestre cuando provengan de países de riesgo declarados por el Ministerio de Salud de la Nación.



Por su parte, la ministra de Salud de la provincia, Judit di Giglio, precisó que a los turistas que están en la provincia "se les pide el autoaislamiento hasta que regresen a su país. Esta tarea la estamos coordinando con el área de turismo".



En tanto, el presidente del Instituto Fueguino de Turismo (Infuetur), Dante Querciali, confirmó como otra medida de prevención, tomada desde la Administración de Parques Nacionales, el cierre del Parque Nacional Tierra del Fuego, uno de los sitios más visitados por turistas internacionales.



Melella también dispuso que a partir de mañana "todos los agentes del sector público que integren grupos de riesgo en relación al brote de Covid-19 quedan exentos de presentarse en sus lugares de trabajo".

La medida incluye a embarazadas, personas inmunosuprimidas, con antecedentes respiratorios (asma, bronquitis crónica, etc) con antecedentes cardíacos, mayores de 65 años, con diabetes tipo 1 (insulino dependientes) y con insuficiencia renal.



Además, todos aquellos trabajadores estatales que regresen de países provenientes declarados de riesgo por el Ministerio de Salud de la Nación contarán con una "licencia excepcional que justifica las inasistencias por el plazo de 14 días desde que ingresan al país".



Tierra del Fuego no posee pacientes confirmados de coronavirus, aunque se aguarda el resultado de análisis de seis casos sospechosos y una veintena permanece en aislamiento preventivo.





Evacúan de Ushuaia por vía aérea a 400 pasajeros de un crucero antártico que llegó a la capital fueguina



El gobierno de Tierra del Fuego organizó un operativo especial para evacuar hacia Buenos Aires por vía aérea a unos 400 pasajeros de un crucero turístico antártico que arribó ayer al puerto de la ciudad de Ushuaia "en el límite" del plazo de cuarentena previsto por el protocolo de prevención del coronavirus.



El barco es el Midnatsol, de bandera noruega, que llegó a la capital fueguina ayer a las 16 proveniente de la Antártida.



"Si bien no había pasajeros con síntomas, todos estaban en el límite de los 14 días de navegación previa que exige el protocolo para permitir el desembarco. Por eso decidimos hacer un operativo especial de evacuación", explicó el vicepresidente de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) Miguel Ángel Ramírez.



De esta forma, los turistas fueron llevados, primero, a una zona de escaneo dentro de las instalaciones portuarias, donde se les realizaron controles médicos, y desde allí se los trasladó en micros al aeropuerto, donde no pasaron por el circuito habitual sino que subieron directamente a las aeronaves, detalló Ramírez.



Según el funcionario, el traslado de los turistas se completará hoy en tres vuelos chárter de la empresa Latam, con destino a Buenos Aires.

El Midnatsol, arribando en Tierra del Fuego.



El vicepresidente de la DPP informó que el puerto de la capital fueguina sigue los protocolos contra el coronavirus establecidos por "el Ministerio de Seguridad, reforzados por el decreto de necesidad y urgencia del gobierno nacional y los comité de emergencia del Ministerio de Salud y del propio puerto".



En el caso de la temporada de cruceros de Ushuaia, que finaliza en abril, las autoridades exigen a las empresas navieras el período de cuarentena y los controles realizados a bordo de cada embarcación.



"Si la cuarentena no está cumplida o hay algún caso sospechoso, el barco no entra a puerto. También lo hacemos con buques de carga y pesqueros, aunque en estos casos es más fácil porque tienen períodos de navegación de cerca de 40 días", completó Ramírez.



Tierra del Fuego no posee pacientes confirmados de coronavirus, aunque se aguarda el resultado de análisis para seis casos sospechosos y una veintena permanece en aislamiento preventivo.