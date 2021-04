Pese a que en varios países ya se llevan adelante campañas de vacunación para hacer frente al Covid-19, no son suficientes para controlar la nueva ola de coronavirus que atraviesa el mundo. Por lo tanto, los gobiernos se ven con la necesidad de implementar medidas restrictivas para contener el brote de contagios, en una puja minuciosa por cuidar la salud, sin descuidar la economía.

Algunos más, otros menos, pero la realidad es que desde Europa hasta Latinoamérica, los países se ven en la obligación de aplicar prohibiciones en el transporte y en la nocturnidad o optan por instalar el uso de permisos especiales de circulación, entre otras herramientas.

Restricciones desde el sábado 3 de abril y hasta el fin de mes. Incluyen el cierre de escuelas y comercios no esenciales y toque de queda después de las 19 hs. Promueven el teletrabajo y hay prohibición de trasladarse más de 10 kilómetros a menos que sea un motivo imperioso.

Este lunes, el Ministro de Salud señaló que la cantidad de pacientes con coronavirus en las unidades de cuidados intensivos (UCI) del país podría alcanzar los niveles observados durante la primera ola de hace un año. Los hospitales de Francia ya superaron, en la actual tercera ola, la cantidad de pacientes con virus atendidos en las UCI durante la segunda ola de contagios, de noviembre pasado.

El Gobierno decretará el 7 de abril que continuarán cerrados los bares, restaurantes, teatros, gimnasios y piletas. Además se prohíbe la circulación y visitas a familiares en las, así llamadas, zonas rojas del país. En las zonas naranjas se podrán hacer visitas hasta las 22.00 y un máximo de dos personas ajenas a la casa. Tampoco se podrá viajar entre regiones a menos que se consiga un permiso especial que lo justifique.

Por otra parte harán obligatoria la vacunación de profesionales de la salud y comerciantes.

Todo el país estará confinado durante la semana santa por decisión del Gobierno. Solo las escuelas primarias continuarán abiertas en las regiones en zona roja.

Después de los tres días festivos en los que toda Italia ha estado confinada, a partir de mañana, martes, habrá nueve regiones en zona rojas y once en naranja.

Rige un toque de queda desde el 26 de marzo al 9 de abril entre las 23.00 y las 6.00. Cada comunidad autónoma puede empezarlo antes pero no retrasarlo. Se impuso también un límite de seis personas para encuentros al aire libre y de cuatro en espacios cerrados. Están prohibidas las reuniones en domicilios. No se podrá viajar entre comunidades en todo el período mencionado.

No se permiten reuniones de más de cinco personas. La Canciller debate con los jefes de los estados federados y les pide que estén listos para imponer restricciones más fuertes. Hamburgo fue el primero en darle la razón y ordenar un toque de queda desde las 21.00 a las 5.00.

Toque de queda desde las 21 hs para alivianar algo las medidas ya que hasta marzo empezaba a las 19 hs. Después de cinco meses se reabren los comercios pero los ciudadanos deberán pedir un permiso por teléfono y se les darán tres horas para que puedan hacer las compras. Los centros comerciales seguirán cerrados y no se puede viajar entre provincias. Las escuelas siguen cerradas y la semana que viene se evaluará si conviene abrirlas. Desde el 14 de mayo planean volver a recibir turistas de la Unión Europea e Israel pero deberán llegar con tests negativos.

El más alto de los cinco niveles de alerta está vigente en todas las regiones. Solo se permite que se reúnan un máximo de dos personas si no son de la misma familia. Restaurantes, comercios no esenciales, cines y museos están cerrados. Además del toque de queda nocturno, también se prohíbe salir del lugar de residencia.

En los restaurantes se permite un máximo de cuatro personas por mesa. Se pueden reunir hasta ocho personas. Y las tiendas y los alojamientos turísticos están abiertos. El gobierno, además, pospondrá hasta el 3 de mayo, como mínimo, la relajación prevista de algunas restricciones, en el marco de una grave tercer ola del virus

Los restaurantes y bares están cerrados desde noviembre y sólo pueden hacer delivery. Entre el 1 y el 6 de abril podrán abrir sólo las tiendas esenciales y habrá restricciones para salir de casa y las clases volverán a ser a distancia durante una semana después de las vacaciones. Solamente se podrá abandonar el domicilio para ir al trabajo, pasear, hacer deporte o ayudar a personas necesitadas

El ministro de Salud de Austria advirtió este lunes de que las unidades de cuidados intensivos del país se acercan a un "punto crítico" por la pandemia de COVID-19, por lo que ha pedido un cambio de "tendencia".

Canadá

En Quebec, desde enero, el toque de queda comenzaba a las 21.00 y ahora se adelantó a las 20.00. En Toronto se prohíben las reuniones en casas y los supermercados sólo pueden admitir el 50% de la gente que entraba antes de la pandemia. Los restaurantes sólo pueden poner mesas en el exterior y para un máximo de 4 personas en cada una. Se obliga a usar barbijo mientras los comensales no estén comiendo o bebiendo y tienen que cerrar antes de las 22.00. Están cerrados los gimnasios y no se permite la práctica de deportes de equipo. Sí se puede entrenar en espacios abiertos en grupos menores a 10 personas.

.

Colombia

El Ministerio de Salud recomienda, en Semana Santa, evitar la visita a familiares no convivientes. “Si se necesita viajar, la recomendación es que las personas no se hospeden en los hogares de sus familiares, sino en hoteles donde hay protocolos de bioseguridad.” Se prohíben las fiestas privadas”. También indican que no se deberían quitar el tapabocas para comer en un lugar sin ventilación.

La capital del país impone confinamiento estricto por la tercera ola.

Chile

Se anunció un toque de queda entre las 21.00 y las 5.00. En ese país ya regía esta medida pero empezaba a las 22.00. Las personas estarán confinadas en sus hogares y sólo podrán abrir los comercios que vendan comida o medicamentos. La gente tendrá dos permisos semanales para circular y sólo se podrá usar uno el fin de semana.

Piñera admitió que el sistema de salud chileno está al límite de su capacidad.

En Chile se anunció un toque de queda desde las 21 y las 5.

.

Brasil

El estado de San Pablo anunció dos semanas de cuarentena con cierre de comercios, bares, restaurantes y toda actividad recreativa, además de un toque de queda desde las 20.00. Junto con Rio de Janeiro decretaron diez días feriados entre el 26 de marzo y el 4 de abril mientras que automotrices como Nissan y Toyota pararon la producción para tratar de frenar los contagios. Rio había decretado un toque de queda hasta el 11 de marzo de 23.00 a 5.00.

En tanto, el Presidente Bolsonaro critica estas medidas y dice que son un estado de sitio cuando la gente tiene que volver a trabajar para sacar el país adelante.

Australia

Por siete casos detectados en Brisbane, la tercera ciudad más poblada del país, confinaron a todos los ciudadanos de esa localidad por tres días. Sólo podrán estar en la calle hasta las 17 hs. salvo que necesiten salir para compras esenciales, ir al médico o hacer ejercicios.

.

Japón

El jueves, 1 de abril, se detectaron 616 nuevos infectados en Osaka y el gobierno japonés decidió confinar a esa prefectura y también a Hyogo y Miyagi. Las medidas entrarán en vigencia el 5 de abril por un mes y se pedirá a los restaurantes y bares que cierren a las 20.

Además, se advierte por un incremento de casos de covid en Tokio.

La asistencia a grandes eventos como conciertos y juegos deportivos también será limitada. El primer ministro Suga declaró el estado de emergencia en Tokio y sus alrededores el 7 de enero pasado pero lo levantó el 21 de marzo.