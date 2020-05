Las salidas recreativas en la ciudad de Córdoba regresaron este domingo luego de que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) anunciara la semana pasada que se suspendían los paseos por un brote de contagios de coronavirus en el Mercado Norte.



Luego de evaluar la evolución de casos, el gobierno local volvió a permitir la actividad al aire libre hasta este lunes, inclusive.



El clima soleado, en un día que se espera una temperatura máxima de 26 grados, colabora para que los vecinos salgan a las calles, aunque según explicaron las autoridades no se registran desbordes.





El fin de semana pasado había sido la primera vez que los cordobeses podían salir a recrearse sábado y domingo, de acuerdo a su terminación de DNI y una hora al día, pero en la semana todo cambió cuando las autoridades sanitarias anunciaron la marcha atrás de las medidas, y la capital regresó a la fase 3 de aislamiento.Asimismo, se vedaron nuevamente actividades comerciales y profesionales no esenciales, que habían recuperado movimiento una semana atrás.El lunes 18, el COE resolvió "ampliar" el radio del cordón sanitario restrictivo en la zona del Mercado Norte, en el centro de la capital provincial, a partir de losdetectados desde el sábado anterior y vinculados a ese centro comercial.Pero sin nuevos contagios,, en tanto que se decidirá sobre el cierre del fin de semana largo, analizando la evolución de casos nuevos, si el martes pueden volver a trabajar comercios y profesionales no esenciales, en todos los casos cumpliendo las medidas sanitarias recomendadas y obligatorias.En el último reporte del sábado a la noche, la provincia de Córdoba no registró nuevos casos deen 24 horas, ni tampoco fallecimientos.Por lo tanto,De esas 454 personas, 222 (49%) se recuperaron y fueron dadas de alta; 145 (32%) se encuentran en tratamiento ambulatorio con aislamiento domiciliario; 59 (13%) recibe tratamiento hospitalario con internación, mientras que los 28 fallecidos representan el 6% del total de casos.