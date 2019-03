El viernes por la mañana se realizaron varios cortes de tránsito y restricción de servicio de subtes por la apertura de sesiones Ordinarias en el Congreso Nacional, informaron desde la La Secretaría de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde las 7 hasta las 13, mediante un operativo especial de seguridad y tránsito, personal policial y agentes de transito restringirán el paso de los vehículos instalando vallados en avenida de Mayo entre Bolívar y Plaza de los Dos Congresos, en avenida Rivadavia entre Balcarce y Bolívar y su continuación en calle San Martín, en avenida Rivadavia entre Luis Sáenz Peña y entre Paraná y Riobamba, en avenida Callao entre Teniente General Juan Domingo Perón y avenida Rivadavia, en Hipólito Yrigoyen entre avenida Entre Ríos y Paraná.

También estará cerrado el perímetro comprendido por avenida Corrientes entre avenida 9 De Julio y avenida Leandro N. Alem, Juan Domingo Perón entre Rincón, Junín y avenida 9 De Julio, en Leandro N. Alem /av. Paseo Colón, calle Moreno, Rincón y Junín.

Las lineas de colectivos que circulen por las zonas restringidas modificarán sus recorridos según su necesidad.

Por otro lado, las líneas que utilizan el recorrido del Metrobus 9 de Julio tendrán prioridad de la circulación por esa traza. Las autoridades de transito recomiendan a los conductores particulares tomar los siguientes desvíos: hacia el sur por avenida Del Libertador y Leandro N. Alem, en sentido inverso hacia el norte tomar por avenida 9 de julio hasta avenida San Juan.

Por último, el servicio de subtes tiene parte de sus lineas con servicio limitado, la línea A, circula entre Miserere y San Pedrito, la línea C, los trenes no se detienen en estación Avenida de Mayo, línea D esta con servicio limitado entre 9 de Julio y Congreso de Tucumán y la línea E, limitada entre las estaciones Belgrano y Virreyes Línea H, línea B y Premetro no se verán afectados y su circulación sera normal.