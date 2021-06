La atención en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) frente al alto número contagios de coronavirus, es un tema que genera un gran nivel de preocupación en el país, en un contexto en el cual si bien una merma en los pacientes de Covid en el territorio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la situación aún está lejos de encontrarse bajo control, mientras se produce una suba de casos en el interior.

Luciana Previgliano (MN 125450), médica intensivista del Hospital Fernández, sostuvo en diálogo con Crónica.com.ar que si bien "los últimos 10 días se vio un descenso en el uso de camas de terapia" debido a "las restricciones" que se pusieron en vigencia sobre el AMBA, el número de ocupación continúa siendo alto.

"Pasamos de tener una cama libre, a llegar a tener libres tres, que parece un montón en comparación a como estábamos antes, pero no es tanto. En el Fernández el promedio de ubicación no baja el 90% y esto no da descanso", advirtió Previgliano, quien mostró su preocupación además por "las aperturas de algunas actividades, que pueden hacer crecer de nuevo los contagios".

Según el último relevamiento realizado por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) sobre los datos obtenidos hasta el pasado 11 de junio, en el AMBA se registró una tasa de ocupación de camas del 91%, de las cuales un 71% corresponden a casos de Covid, un 3% menos de lo registrado dos semanas atrás.

Al respecto, la médica intensivista del hospital situado en el barrio porteño de Palermo, agregó que se "equipó muy bien" las UTI, pero que "lo que puede llegar a faltar es personal para atender a los pacientes, porque para usar los equipos de oxígeno, o para saber diagnosticar y como atender a un paciente de coronavirus hace falta capacitación".

"De seguir a este nivel de contagios, van a faltar quienes puedan atender a los pacientes, porque el personal médico está exhausto. Se trabaja con el doble o el triple de pacientes que antes de la pandemia, pero el número de profesionales no aumentó y muchos nunca tuvieron vacaciones", resaltó Previgliano.

En ese sentido, la profesional de la salud enfatizó que se vive "una situación de catástrofe sostenida en el tiempo" en donde "de cada diez pacientes que entran a una guardia, cinco se mueren", por lo que hay que "mantener los cuidados y esperar a que avance la vacunación".

Otras provincias

El panorama en algunos distritos del interior del país es aún más alarmante, como en la provincia de Córdoba, donde el pasado domingo se registró un nivel de ocupación del 87,9%, con 2.994 personas internadas en UTI, de las cuales 595 se encuentran con asistencia respiratoria mecánica, lo que representa un 19,8%.

Por este motivo, el Gobierno de Córdoba se encuentra en fase 1 hasta el próximo viernes 18 de junio y tuvo que dar marcha atrás al regreso de las clases presenciales en esa provincia, ante el aumento de las restricciones.

A su vez, la realidad en las UTI es alarmante en otras zonas del país que están al borde del colapso sanitario, como es el caso de la provincia de Mendoza, que ya alcanzó el 98% de ocupación de camas; la provincia de Chubut, con un nivel de ocupación del 97%; y La Pampa, que se encuentra en un 94% de ocupación de camas de terapia intensiva, según los datos que arrojó la SATI.