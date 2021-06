Ante las reiteradas publicaciones en Facebook y otras redes sociales, en donde se afirma sin ningún fundamento científico que si una persona ya atravesó el coronavirus no necesita vacuna, expertos aclararon cuál es la situación de aquellos quen ya tuvieron la enfermedad y destacaron la necesidad de vacunar a toda la población.

En ese sentido, la recomendación de los médicos es que las personas que ya estuvieron contagiadas de COVID-19, con o sin síntomas, se vacunen cuando sea posible, ya que la vacunación no representa un riesgo para la salud y protege de futuros contagios.

Los pacientes asintomáticos son aquellos que "se contagian la enfermedad, pero no presentan ningún síntoma", algo que no es equivalente explicó a AFP Factual el médico inmunólogo Arturo Borzutzky, docente en la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Chile, quien aclaró que aunque no tengan síntomas “igual contagian y son muy peligrosos porque en general no saben que tienen COVID-19 y hacen una vida relativamente normal".

Por su parte, el inmunólogo chileno señaló que "una persona inmune es alguien que tiene defensas contra ese agente infeccioso y por tanto no se contagia", agregó que las personas que ya tuvieron COVID-19 generan cierta inmunidad contra esta enfermedad.

Sobre esta línea, afirmó que "en general los pacientes desarrollan anticuerpos y otras defensas que ayudan a mantener a raya al virus" y que hasta ahora "se sabe que es poco probable que alguien se vuelva a contagiar en los tres meses siguientes de haber contraído la enfermedad".

No obstante, destacó que "esta inmunidad no es necesariamente duradera y puede ser que tras un año se contagie de nuevo", ya que "hay suficientes reportes que permiten saber que no hay inmunidad completa para siempre".

Al respecto, la revista Nature informó que los niveles de anticuerpos contra el COVID-19 “disminuyen con el tiempo, pero no se ha examinado la naturaleza y la calidad de las células B de memoria que serían necesarias para producir defensas ante una posible reinfección”, por lo que es sumamente importante que las personas se vacunen.

Por sui parte, desde los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) destacaron que "la inmunidad que adquiere una persona por haber contraído el virus, llamada inmunidad natural, varía de persona a persona. Evidencias preliminares sugieren que ésta no perdura por mucho tiempo".

De este modo, Borzutzky resaltó que "si una persona que ya tuvo el virus se vacuna, va a robustecer su inmunidad y va a disminuir mucho la probabilidad de volver a enfermarse gravemente" y que esto corre tanto para sintomáticos como para quienes tuvieron el virus sin manifestar síntomas.