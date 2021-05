Ante el comienzo de una "nueva restricción" por el márgen de 9 días, se avecinan fuertes controles, sanciones y causas para aquellos que no cumplan con la ley.

Lo cierto, es que el secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba, confirmó que quienes no tengan el certificado que los habilite para circular a raíz de las nuevas disposiciones para evitar la propagación del coronavirus, y sean detenidos en los controles realizados por las fuerzas de seguridad, serán plausibles de una causa judicial, y pidió a la gente que no sea esencial "no salir a la calle".

"La población conoce bien las consecuencias de este tipo de situaciones porque hace mas de un año y meses que estamos realizando estos controles", dijo el funcionario nacional que agregó que "el que no tiene el certificado que lo habilite, se le va a labrar un acta, se va a dar curso a una fiscalía y va a ser plausible de una causa judicial".

En tanto, Villalba aclaró que "el que tiene que salir a trabajar porque tiene el permiso de esencial, no va a tener ningún problema, puede transitar en el camino habitual, salvo los lugares de la Ciudad que estén cerrados".

Restricciones: entrada en vigencia del DNU

Con relación a los controles que comenzaron a las 0 de este sábado con la vigencia del nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia ( DNU) firmado por el presidente Alberto Fernández, el funcionario explicó que "en los principales accesos y egresos de la Ciudad de Buenos Aires se están realizando con normalidad" y destacó el poco movimiento al asegurar que "la gente sabe que no tiene que salir". Agregó que también se están realizando controles dentro de cada municipio o ciudad del país.

"Cada jurisdicción va a determinar y ha diseñado controles internos dentro de la ciudad de Buenos Aires o en los municipios y en las provincias. Con las fuerzas federales tenemos un despliegue complementario en 31 municipios del conurbano que están haciendo controles", dijo.

También explicó que "respecto al tránsito y los comercios que no debieran estar habilitados, tienen que ver con el diseño de control que haga cada jurisdicción".

Finalmente, Villalba agregó que los controles que realizan las fuerzas federales en los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires y en toda la zona de Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mejoran la seguridad en la zona e "implican un mayor control en materia de seguridad".

"En el caso de las fuerzas federales, el año pasado, los controles en los accesos han significado la disminución de los delitos que se cometían interjurisdiccionalmente. La presencia de las fuerzas de seguridad en accesos y egresos a pueblos o ciudades o en la zona del AMBA implican un control mayor en materia de seguridad", afirmó el funcionario.