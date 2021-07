Luego de conocerse que el Ministerio de Salud convocó a investigadores a realizar estudios para analizar esquemas combinados de vacunas contra la Covid-19 en el país, el Reino Unido, España y Alemania ya difundieron trabajos preliminares que mostraron buenos resultados de la respuesta inmune y de seguridad al intercambiar los inmunizantes en las segundas dosis.



La combinación de vacunas es utilizar en el esquema de vacunación inoculantes diferentes para la primera y segunda dosis, lo que se denomina esquemas heterólogos.



"La Sputnik V es en sí misma un esquema heterólogo porque utiliza para cada dosis un vector viral diferente: usa el adenovirus 26 (un virus que causa una gripe común en las personas) para la primera dosis y el adenovirus 5 para la segunda", dijo Humberto Debat, virólogo e integrante del Proyecto Argentino Interinstitucional de genómica de SARS-CoV-2 (PAIS).

Los adultos mayores, junto al personal esencial, fueron los primeros vacunados en el país.



En cuanto a si se pueden combinar, cabe destacar que las vacunas desarrolladas contra el coronavirus utilizan diferentes plataformas (tecnología); algunas son a virus inactivado (como la de Sinopharm), otras son de vectores virales no replicativos (como Sputnik V o AstraZeneca), otras de ARN mensajero (como Pfizer y Moderna).



En los estudios que se están llevando adelante se están combinando diferentes plataformas.

"Una de las hipótesis de combinación es que si se utilizan distintas plataformas en un mismo esquema puede inducir respuestas inmunes diferentes que podrían ser complementarias", describió Debat.



¿Cuáles son los estudios que se hicieron hasta ahora?



Los resultados preliminares fueron buenos en cuanto a seguridad e inmunogenicidad (medición de respuesta inmune). Uno de los estudios de esquema heterólogo se realizó en España (CombiVacS) y fue recientemente publicado en The Lancet.



En este trabajo se administró una segunda dosis de Pfizer a 448 personas que habían recibido la primera de AstraZeneca. Luego de analizar la inmunogenicidad a través de la medición de anticuerpos neutralizantes y el seguimiento de los efectos adversos, los investigadores concluyeron que la combinación "indujo una respuesta inmune robusta, con un perfil de reactogenicidad (efectos adversos) aceptable y manejable".

.

¿Para qué sirve combinar vacunas?

¿Cómo será el estudio que se hará en Argentina?

Com-COV (www.comcovstudy.org.uk), cuya primera publicación salió en mayo en The Lancet.En este artículo se informabande dos esquemas: uno con AstraZeneca como primera dosis y con Pfizer como segunda y otro esquema invertido.Los investigadores encontraron "una mayor reactogenicidad después de la dosis de refuerzo informada por los participantes en", aunque en todos los casos los síntomas fueron de corta duración, sin encontrar nada preocupante en los análisis de laboratorio ni respuestas de gravedad.El lunes pasado, los autores de este estudio informaron que la combinación de estas vacunas indujo a una respuesta inmune robusta, yque en aquellos que habían recibido es esquema con la misma vacuna. El trabajo (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3874014) todavía no está publicado con revisión de pares.Un tercer estudio (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.06.13.21258859v1) , que tampoco fue publicado aún en una revista especializada con revisión de pares,, encontró que los esquemas que combinaban la vacuna de AstraZeneca y Pfizer eran mejor para provocar una respuesta inmunitaria que dos inyecciones de la misma.En la actualidad, Novavax o Moderna con AstraZeneca, y uno en Filipinas para probar la CoronaVac (del laboratorio chino Sinovac) con las seis que se están utilizando en ese país., tanto en la protección de Covid-19 sintomático como en el desarrollo de casos graves y de muerte, fue probada en varios países. Las segundas dosis mejoran la respuesta del sistema inmune y la extienden en el tiempo.Sin embargo, frente al surgimiento de nuevas variantes,), la aplicación de la segunda dosis para reforzar la protección se volvió más necesaria y no todos los países disponen de los esquemas completos de la misma vacuna para toda la población.En este contexto. Pero la posibilidad de tener esquemas heterólogos también podría ser útil en determinadas situaciones.El jueves pasado el Ministerio de Salud l, inmunogenicidad y seguridad del uso de distintas dosis de las vacunas en un mismo esquema y su respuesta a las variantes del virus SARS-CoV-2.El estudio multicéntrico se realizará en base a la combinación deque permita la participación de investigadores de todas las jurisdicciones interesadas. Además, se propondrá evaluar los resultados de los esquemas aplicados para contar con información y analizar a futuro si se requiere aplicar refuerzos y la prolongación de la protección.

.

En esta primera instancia se acercaron también a, investigadores del Conicet y de diferentes universidades.El Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires anunció ayer queque hayan recibido el primer componente de la Sputnik V hace 30 días o más, a quienes se las aplicará el segundo componente de Sputnik, Sinopharm o AstraZeneca.