Carla Vizzotti, la ministra de Salud de la Nación, estimó este domingo que a lo largo de esta semana se "comenzará a ver el impacto positivo" de las medidas intensivas de estos nueve días y pidió fortalecer los cuidados contra el coronavirus, ya que en "junio y julio viene más frío", mientras se avanza en la vacunación para inmunizar a la población.



A pocas horas para que comience una nueva etapa de medidas establecidas en el DNU para mitigar el avance de los contagios del coronavirus, la ministra señaló que las restricciones para frenar los contagios tienen más impacto "cuanto más tempranas y más intensivas son".



La titular de la carte de sanidad así lo informó durante una conferencia de prensa que brindó en el Aeropuerto de Ezeiza junto a la asesora presidencial Cecilia Nicolini al arribar desde La Habana (Cuba) donde se interiorizaron sobre el avance en la elaboración de las vacunas Soberana02 y Abdala.

Vizzotti dijo que "el número global no representa que no tienen impacto las medidas, sino que el resultado de las restricciones que se implementaron se van a empezar a ver a partir del lunes y creemos que será un impacto positivo"."Volvemos a transmitir que, aunque mañana culminan estas medidas, debemos seguir con el máximo cuidado, la máxima prevención, con las máximas recomendaciones en los lugares de alto riesgo y de alarma epidemiológica circular lo estrictamente necesario. Lo que tenemos que hacer es que no solo deje de crecer, sino que baje", enfatizó Vizzotti."Estamos analizando en forma permanente en número de casos, desagregada por jurisdicción", indicó la ministra y en la misma línea dijo que al principio el número de casos nacionales "era a expensas del AMBA" pero ahora "si bien está muy alto el AMBA, tiene cierta estabilidad" mientras "está empezando a crecer en ciertas provincias un número muy preocupante de casos".

En tanto, respecto a las medidas concretas, recordó qu e en el último decreto de necesidad y urgencia () 334, publicado el 22 de mayo, con vigencia hasta el domingo próximo, "están las medidas que se deben implementar, sabiendo que cada gobernador tiene la potestad de tomar" otras para reforzarlo.Así las cosas manfestó que lo que están transmitiendo a cada jurisdicción "es que las medidas tienen más impacto cuanto más tempranas y más intensivas son".Por este motivo solicitó "minimizar las salidas" en los hogares y si se trata de una salida indispensable,"Estamos en una transmisión comunitaria muy importante con un virus muy transmisible", evaluó y aclaró que si hay "un grado de circulación de personas muy alto los casos no van a bajar por más que siga avanzando la vacunación", al recordar que ya hay casi 9 millones de personas vacunadas con al menos una dosis.Finalmente su mensaje fue "fortalecer los cuidados ahora que junio y julio viene más frío y la dinámica de transmisión se acelera, mientras seguimos escalando la vacunación".En otro tramo de la conferencia Vizzotti fue consultada sobre los anuncios que hicieron la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba de que el lunes volverán a las clases presenciales, a pesar de los altos índices de contagio en esos distritos, y del DNU que establece lo contrario.Además, la funcionaria planteó que "las clases presenciales son un factor muy importante para aumentar la circulación de personas más allá de los protocolos y la seguridad del aula, si se cumplen los protocolos"."Sin ánimo de generar ningún tipo de polémica, la recomendación a la sociedad que ha entendido y que está trabajando fuertemente, es maximizar los cuidados individuales que tienen un impacto colectivo", concluyó sobre el tema.

Así lo establece el último decreto de necesidad y urgencia (DNU) 334, publicado el 22 de mayo, que además estableció que el próximo fin de semana -5 y 6 de junio- se volverá al aislamiento estricto.

El aislamiento estricto por nueve días establecido por el Gobierno nacional para bajar los contagios de coronavirus concluye hoy y, a partir del lunes 31 y hasta el viernes 11 de junio, se repone el esquema anterior, con actividades diferenciadas según el semáforo epidemiológico en todo el país.

En el caso del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) que se mantiene en la categoría de "alarma epidemiológica", las restricciones vigentes serán: prohibición de circular entre las 20 de cada día y las 6 de la mañana, con excepción de los trabajadores esenciales; cierre los centros comerciales y shoppings y los locales comerciales entre las 19 y las 6 del día siguiente y gastronomía solo al aire libre entre las 6 y las 19 (o bien reparto a domicilio).



Por último, cabe señalar que en el AMBA continúa suspendida la presencialidad en las aulas y las clases deben ser virtuales (salvo en la educación especial), mientras el transporte público continúa siendo exclusivamente para trabajadores esenciales. A esto se suma la prohibición de práctica recreativa de deportes grupales de contacto en espacios al aire libre y el sigue el cierre de clubes y gimnasios.