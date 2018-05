Tratar de loca a una mujer.

Típico de machirulo. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 28 de mayo de 2018

Tras el enfrentamiento mediático entre el actual presidente,y la ex presidenta,las redes sociales ardieron con comentarios a favor y en contra. En otros casos, muchos personas no sabían que significaba la calificación "Machirulo"."El significado que suele dársele en el ámbito feminista es el de "hombre machista", en ocasiones asociado a quien hace gala de esa condición. Es coloquial y tiene un claro matiz despectivo", apuntan desde la Fundación de Español Urgente, que afirma desconocer su origen.Según la citada Fundación, la cual cuenta con el apoyó de la Real Academia Española, "la palabra machirulo no aparece recogida en el Diccionario académico ni en los principales de uso. Su origen es incierto, aunque podría tratarse de un acrónimo a partir de macho y chulo o de macho y pirulo".Por su parte, según explicó, la escritora que integró la primera comisión que preparó la marcha de #NiUnaMenos hace tres años atrás, "Machirulo" es la : deformación de "macho", "una idea bien arraigada en nuestra idiosincrasia, el 'macho argentino'".