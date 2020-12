En medio de una jornada calurosa que superó los 30 grados, por novena vez, se presenta el proyecto de Ley por la Interrupción Voluntaria del Embarazo, en el Congreso de la Nación Argentina. Tal es así que este jueves en el recinto de la Cámara de Diputados se debate en una sesión especial que promete ser maratónica ya que podría durar hasta el amanecer del viernes.

Ni el calor sofocante, ni la pandemia por coronavirus fue excusa para que el edificio parlamentario se vea envuelto en color verde y celeste. El primer grupo las que reclaman para que el proyecto que presentó el Gobierno, alcance la media sanción, se deslizó por avenida Callao hasta Corrientes, en tanto el sector contrario se ubicó del lado de la avenida Entre Ríos hasta avenida Belgrano. Crónica estuvo en la calle y recogió testimonios de ambos lados.

“Si salimos, sale", expresó convencida una joven que usa como tapaboca su pañuelo color verde, en diálogo con este medio, ante las condiciones sanitarias por la pandemia de coronavirus. "Hay que estar en la calle y defender nuestros derechos por el hecho de poder decidir sobre nuestros cuerpos. Tengo la convicción de que el año puede terminar de otra forma, en medio de una pandemia donde todos nos vimos afectados, esto es un sí a la vida poder decidir sobre nuestros cuerpos y ganar un derecho más, porque nadie va a estar obligado a abortar", manifestó.

Y agregó: “Estoy convencida que el año puede terminar de otra forma, hemos ganado muchos espacios, y muchos diputados y senadores han revisto sus pensamientos, como muchos países avanzados que hace muchísimos tienen este derecho legal recurrir esa mirada al extranjero para saber que no nos podemos quedar atrás”.

Del lado contrario, Mercedes, una mujer adulta que se define como "a favor de las dos vidas", con su pañuelo celeste atado alrededor del cuello, contó a Crónica que fue sola, y se mostró convencida de que el proyecto por la Interrupción Voluntaria del Embarazo, "no se va aprobar".

Crónica estuvo presente en el Congreso de la Nación donde se manifestaron a favor y en contra de la iniciativa (Crónica).

La marea verde reunió a personas de todas las edades, género y clase social. Tal es así que una joven docente del nivel inicial del barrio 31, expresó convencida a este medio: "Estoy acá por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos de las personas con útero y esperamos que salga porque es cuestión de salud pública".

Laura Meza, del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Argentina, como en años anteriores también se hizo presente en la movilización para que el proyecto por la legalización del aborto se apruebe en cámara de diputados. "Nuestro lema es ´las putas también abortamos´, por eso estamos haciendo el aguante desde ayer y acá nos quedamos hasta que sea ley. Hasta que no sea ley no nos vamos", dijo a este medio. Al ser consultada por la razón que la impulsó a participar de la movilización, Meza respondió: "Sería el gran empoderamiento que estamos necesitando porque estamos cansados que los abortos sean clandestinos, y sobre todo para que tengamos poder de decisión sobre nuestro cuerpo”.

Laura Meza, del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Argentina (Crónica)

Del lado celeste, Crónica habló con Itatí de Vicente López, quien sin pensarlo manifestó: "Sí a la vida". "Yo no estoy de acuerdo con el aborto, la ley será para causar desgracia en Argentina, y es lo que no quiero. Dios es el único que puede darte la vida y quitártela, nadie más que él es Todopoderoso, nosotros somos hijos de él y por lo tanto tenemos que respetar. Estamos en la lucha entre la luz y la oscuridad, eso es lo que está sucediendo", manifestó.

Y agregó: "Si ellos aprueban la ley después puede caer sobre su familia toda la desgracia, es así la ley de causa y efecto. Dios dijo no matarás, él es que nos da la vida y el que nos la quita, entonces por eso estoy acá. Yo no tengo temor, y por él voy a estar acá firme esperando que la ley no salga, y tengo Fe en la Virgen de Itatí que me la traje de Corrientes y por el que llevo el nombre, por estos niños que los destrozan antes de nacer sí a la vida no a la muerte".

Itatí de Vicente López en contra del proyecto por la legalización del aborto (Crónica).

Por otra parte, Camila Lavate es del barrio porteño de Almagro, y contó a este medio que desde que era pequeña, "cuando estaba sexto grado" ya tenía una posición tomada frente a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Luego, fue en el 2013 en el primer Encuentro Nacional de Mujeres en San Juan donde aseguró que el evento "le voló la cabeza". "Me cambió la vida entender que son esos los espacios por conquistar y que es ahí donde nos encontramos desde donde podemos hacer cambios", dijo la joven.

"Creo que va a salir en diputados, creo que tal vez sea en el Senado donde tengamos que estar. Las mujeres demostramos que es acá donde conseguimos nuestras victorias, volver a encontrarnos es algo espectacular", puntualizó y expresó que una vez que el proyecto se haga ley la lucha va a ser "para que se implemente".

Camila Lavate se manifestó para que el proyecto por el aborto reciba media sanción en Diputados (Crónica).

Informa Ana Breccia y Sofía Castagnino