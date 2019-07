El gobierno porteño dispuso un cronograma especial de servicios públicos a raíz de los feriados del lunes 8, día no laborable con fines turísticos, y el 9, en el que se conmemora la Declaración de la Independencia.



En ambos días "se autoriza durante las 24 horas el estacionamiento general de vehículos junto al cordón de ambas aceras sobre las avenidas de la Ciudad donde habitualmente está prohibido estacionar en días hábiles de 7 a 21", a excepción de algunas avenidas, informó en un comunicado.



Precisó -para el lunes 8 de julio- que las avenidas donde no se habilita el estacionamiento serán 9 de Julio, Perito Moreno, La Rábida, General Paz, Leopoldo Lugones, Intendente Cantilo, Teniente General José Luis Dellepiane, Ingeniero Huergo, Eduardo Madero, Del Libertador, Figueroa Alcorta, Sarmiento, Colombia, J. F. Kennedy, Alem, Cnel. Rosales, Pueyrredón, Pedro de Mendoza, Dorrego, Tte. Gral. Pablo Ricchieri.



También en Intendente Güiraldes y tramos afectados por el Metrobus de las avenidas Juan de Garay, Francisco Fernández de la Cruz, Chiclana, Brasil, Cnel. Roca, Intendente F. Rabanal, Sáenz, Loria, Almafuerte, Juan B. Justo, av. Cabildo y av. San Martín entre la av. Juan B. Justo y av. Gral. Paz, y en av. Córdoba en el tramo comprendido entre las avenidas Leandro N. Alem y Medrano, av. Paseo Colón entre Hipólito Yrigoyen y av. Independencia, av. Leandro N. Alem entre Ramos Mejía y Bartolomé Mitre.



Mientras que para el martes 9 de julio, las avenidas donde no se habilita el estacionamiento serán: 9 de Julio, Perito Moreno, La Rábida, General Paz, Leopoldo Lugones, Intendente Cantilo, Teniente General José Luis Dellepiane, y tramos afectados por el Metrobus de las avenidas Juan de Garay, Francisco Fernández de la Cruz.



También Chiclana, Brasil, Cnel. Roca, Intendente F. Rabanal, Sáenz, Sánchez de Loria, Almafuerte, Juan B. Justo, avenida Cabildo entre avenida General Paz y Monroe y entre Roosevelt y Santos Dumont, avenida San Martín entre la avenida Mosconi y la avenida Francisco Beiró y avenida Rivadavia entre Argerich/Quirno y Caracas/ Membrillar.



En aquellas arterias en las que funcione el sistema de estacionamiento medido, operará normalmente y en los sectores donde la prohibición de estacionar rige las 24 horas, tal norma se mantiene, agregó el comunicado.



En cuanto a las dependencias estatales la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y Dirección General de Rentas permanecerán cerradas, al igual que las sedes comunales y el Registro Civil a excepción de la guardia de defunciones del mismo que funcionará entre las 8:30 y las 12:30.



La recolección de residuos se realizará en los horarios habituales y las estaciones automáticas funcionarán con normalidad. Las inhumaciones en los cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y Crematorio de la Ciudad, se realizarán únicamente de 9 a 12 a destino.



Ecobici durante el lunes 8 funcionará una hora por persona, mientras que el martes, como todos los feriados y fines de semana, tendrá dos horas de uso por persona.



La Dirección General de Infracciones, no atenderá al público en ambos días, aunque habrá una guardia de 9 a 12 para devolver los autos que fueran levantados en la vía pública.



En tanto que Logística, Defensa Civil y Guardia de Auxilio y Emergencias + Línea 103, tendrán guardias activas las 24 horas.