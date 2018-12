El Gobierno informó el cronograma de servicios públicos nacionales para el fin de semana largo con motivo de las festividades navideñas del lunes 24 (día no laborable) y martes 25 (feriado).



MIGRACIONES

No funcionarán las oficinas de atención para realizar trámites de residencia, cambios de categoría, certificaciones y otras gestiones vinculadas con radicación de extranjeros.



Los viajeros pueden gestionar autorizaciones especiales de salida de menores válidas para un solo viaje en los principales pasos fronterizos.



La información está disponible en la página web del organismo: www.migraciones.gov.ar.



RENAPER

Las sedes permanecerán cerradas, pero funcionarán los puestos fijos instalados en shoppings, aeropuertos y terminales de ómnibus que se detallan a continuación:



CENTROS DE DOCUMENTACIÓN RÁPIDA

PALERMO

Dirección: Av. Bullrich y Libertador- C.A.B.A

Días y horarios de atención: sábados, domingos y feriados de 08:00 a 20:00 hs.

Lunes 24/12: De 8 a 16 hs.



PUESTOS FIJOS

LA PLATA - Estación de Ómnibus

Dirección: Calle 4 N° 453

Días y horarios de atención: sábados, domingos y feriados 08:00 a 20:00 hs.

Lunes 24/12: De 8 a 16 hs.



RETIRO- Estación de Ómnibus

Dirección: Av. Antártida Argentina 1202 - Retiro, C.A.B.A. (Puente 1 - Local 20)

Días y horarios de atención: sábados, domingos y feriados de 08:00 a 20:00 hs.

Lunes 24/12: De 8 a 12 hs.



SAN ISIDRO - Estación de Ferrocarril San Isidro- Tren de la Costa

Dirección: Av. Tiscornia y Pedro de Mendoza - San Isidro, Buenos Aires.

Días y horarios de atención: sábados, domingos y feriados 07:00 a 20:00 hs.

Lunes 24/12: De 8 a 12 hs.



VICENTE LÓPEZ-Estación Aristóbulo del Valle

Dirección: Maipú 100, Vicente López- Buenos Aires.

Días y horarios de atención: sábado, domingos y feriados 07:00 a 20:00 hs.

Lunes 24/12: De 8 a 12 hs.



ROSARIO NORTE - Estación de Ferrocarril

Dirección: Aristóbulo del Valle 2734 – Rosario, Santa Fe. (Entre Av. Ovidio Lagos Bis y Callao Bis)

Días y horarios de atención: sábados, a domingos y feriados de 08:00 a 20:00 hs.

Lunes 24/12: De 8 a 12 hs.



MAR DEL PLATA

Dirección: San Juan 1521 - Mar del Plata-Buenos Aires

Días y horarios de atención: sábados, domingos y feriados de 08:00 a 20:00 hs.

Lunes 24/12: De 8 a 12 hs.



AEROPUERTOS Y PUERTOS

Lunes 24/12 y 25/12



AEROPUERTO INTERNACIONAL MINISTRO PISTARINI-EZEIZA

Dirección: Autopista Teniente General Ricchieri Km 33,5, Ezeiza, Buenos Aires (Stand ubicado en el Hall central de la Terminal A)

Ezeiza cumple funciones normalmente los tres días.



AEROPUERTO JORGE NEWBERY (AEROPARQUE)

Dirección: Av. Costanera Rafael Obligado s/n, CABA Sector de Arribos Nacionales A2.



AEROPUERTO INTERNACIONAL GOBERNADOR FRANCISCO GABRIELLI (EL PLUMERILLO) –MENDOZA

Dirección: Ruta Nac. Nº 40 Acceso Norte Km. 15, Las Heras, Mendoza.

Días y horarios de atención: de lunes a domingos y feriados de 7:00 a 22:00 hs.



AEROPUERTO INTERNACIONAL ISLAS MALVINAS- ROSARIO

Dirección: Av. Jorge Newbery s/n, Rosario, Santa Fe.

Días y horarios de atención: de lunes a viernes de 06:00 a 21:00 hs y sábados, domingos y feriados de 08:00 a 20:00 hs.



AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CÓRDOBA-ING. AMBROSIO TARAVELLA-PAJAS BLANCAS

Dirección: Av. La Voz del Interior 8500 | Córdoba Capital

Días y horarios de atención: de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 y los sábados, domingos y feriados de 08:00 a 20:00.



BUQUEBÚS

Dirección: Avenida Antártida Argentina 821, CABA.

Días y horarios de atención: de lunes a viernes de 06:00 a 17:00 hs y sábados, domingos y feriados de 07:00 a 19:00 hs.



TRENES

Metropolitanos



Las líneas Roca, Mitre, Sarmiento y Belgrano Sur funcionarán el 24 y el 31 de diciembre con cronograma de sábados, y el 25 de diciembre y el 1 de enero con horario de domingos y feriados.



La línea San Martín funcionará los cuatro días citados con el cronograma de domingos y feriados.



Larga distancia

Los trenes a Mar del Plata y Junín circularán los cuatro días con servicio normal.



La línea a Bahía Blanca cancela los servicios del 24 y 31 de diciembre (Plaza Constitución – Bahía Blanca) y los del 25 de diciembre y 1 de enero (Bahía Blanca – Plaza Constitución).



La línea a Tucumán cancela la circulación del 24 y 31 de diciembre (Retiro – Tucumán) y la del 26 de diciembre y el 2 de enero (Tucumán – Retiro).



La línea a Córdoba cancela los servicios del 23 y 30 de diciembre (Córdoba - Retiro) y los del 24 y 31 (Retiro - Córdoba).



La línea a Rosario cancela los servicios del 24 y 31 de diciembre (Retiro – Rosario) y los del 25 de diciembre y 1 de enero (Rosario - Retiro).



La línea a Chivilcoy adelanta los servicios del 25 de diciembre y 1 de enero a las 18:30 al 24 y 31 de diciembre a las 16:30.



SEGURIDAD VIAL

Para facilitar el desplazamiento vehicular y prevenir accidentes será restringida la circulación de camiones de más de 3500 kg en las rutas nacionales y los accesos a CABA en las siguientes fechas y horarios:



*Viernes 21 de diciembre de 20 a 24 (sentido ascendente - egreso).

*Martes 25 de diciembre de 18 a 22 (sentido descendente - regreso).



La medida abarcará a las siguientes autopistas de acceso a la ciudad de Buenos Aires:

-Riccheri

-Ezeiza-Cañuelas

-Del Oeste

-La Plata-Buenos Aires

-Del Sol (Panamericana)

-Autopista Ruta Nacional Nº 7, desde la ciudad de San Luis hasta la ciudad de Mendoza

-Autopista Ruta Nacional Nº 9, desde el kilómetro 0 hasta la Av. Circunvalación, en la ciudad de Córdoba

-Autovía Ruta Nacional Nº 12, desde el kilómetro 80 al 159.91; del km 1390.9 al 1396 y del km 1.636,87 hasta el 1.638

-Autovía Ruta Nacional Nº 14, desde el kilómetro 0 hasta el 504.38



AFIP

Las gestiones online estarán disponibles, mientras que la sede central y las delegaciones permanecerán cerradas.



ANSES

No habrá atención al público.



HOSPITALES NACIONALES

Mantendrán el servicio de guardia previsto para feriados en los establecimientos sanitarios alcanzados por esta medida: Garrahan, Posadas, El Cruce y Sommer.